Koronavírus: durvul a helyzet a szomszédban

Megint szigorítani kell

Szerbiában a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések szigorítására, amilyen például a vendéglátóhelyek nyitvatartási idejének rövidítése is - derült ki Branislav Tiodorovic, a válságstáb egyik tagjának nyilatkozatából.

Szigorításokra mindenképp szükség lesz, egyelőre azonban még bizonytalan, hogy csak a vendéglátóhelyeket érinti-e vagy más területeket is. Szerbiában egyébként eddig több mint 727 ezer fertőzöttet és csaknem 7150 áldozatot regisztráltak.

A vendéglátóhelyeket biztosan érintik a szerbiai korlátozások. A kép illusztráció. Forrása: Getty Images

Romániában is belobbant a járvány

A 19,3 milliós Romániában eddig 1 millió 85 ezer embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, közülük 34 ezer meghalt. Az országban 5 millió 78 ezer ember oltatta be magát; ez az oltásra jogosult - 12 év feletti - lakosság mintegy 30 százalékát teszi ki.

Kedden, május vége óta először haladta meg ismét a háromszázat az egy nap alatt diagnosztizált új fertőzöttek száma. Ezt a gyorsulást egy másfél hónapos stagnálás előzte meg, most már viszont a számokban ötszörös emelkedés látható. A járvány leginkább a fővárosban terjed; a kórházban ápoltak és az intenzív osztályon lévők száma is egyre nő.

Van, ahol már zárlat van

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, karantén alá került két kelet-tiroli település Ausztriában a koronavírusos megbetegedések növekvő száma miatt. A helységeket csak az hagyhatja el, aki negatív koronavírusteszttel rendelkezik, illetve igazolni tudja teljes immunitását. A romló járványügyi adatok miatt további biztonsági óvintézkedéseket is bejelentettek Kelet-Tirol egészére. A száz fő feletti rendezvények például már nem tarthatóak meg, a két említett gócponton pedig ez a szabályozás már 50 fő felett életbe lép, és szeptember elsejéig érvényben is marad.

