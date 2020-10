Koronavírus: egész régiókat zárhatnak le a franciak

Néhány újfertőzésmiatt a teljes lakosságot letesztelik koronavírusra egy 9 milliós lakosú kínai városban. Részletek itt.

"Az általános karantént mindenképpen el kell kerülni. Ez lehetséges is, ha mindannyian hozzájárulunk" - mondta a kormányfő hétfőn a France Info hírrádióban. Jean Castex szerint ugyanakkor helyi szinteken elképzelhető, hogy kijárási korlátozásokat is bevezetnek. "Semmi nem kizárt, ha megnézzük a kórházak helyzetét. Benne vagyunk egy nagy erős második hullámban" - hangsúlyozta a miniszterelnök, aki szerint a franciák a nyári vakáció idején túl hamar gondolták, hogy eltűnt a vírus, emiatt pedig nem tartották be kellőképpen az óvintézkedéseket.

Franciaországban egyre súlyosbodik a koronavírus-járvány második hulláma. Fotó: Getty Images

Szerda este Emmanuel Macron államfő ismét élő televíziós interjút ad, és várhatóan újabb korlátozásokat jelent be. A tavaszi első hullám idején Európában az egyik legszigorúbb járványügyi korlátozások voltak életben: a két hónapig tartó általános karantén idején a franciák csak előzetesen kitöltött igazolással hagyhatták el a lakhelyüket.

Egyre több a veszélyeztetett övezet

Marseille, Párizs és a tengerentúli Guadeloupe szigete után szombaton Lyonban, Grenoble-ban, Saint-Etienne-ben és Lille-ben is a koronavírus-járvány mutatói alapján a legmagasabb riasztási szinten érvényes korlátozások léptek életbe, s keddtől a déli Toulouse és Montpellier is veszélyeztetett övezetnek számít. Ezekben a városokban bezártak a bárok, a sportolásra alkalmas helyiségek, fitnesztermek, táncklubok és uszodák, szigorodtak az óvintézkedések az éttermekben, elmaradnak a szakmai találkozók, szalonok, vásárok, kongresszusok, a bevásárlóközpontokban és a felsőoktatási intézményekben pedig felére csökkentették az egyszerre jelen lévő emberek számát.

A legmagasabb riasztási szint akkor lép életbe, ha a 100 ezer lakosra jutó fertőzöttek száma eléri a 250-et és a 65 év feletti korosztálynál meghaladja a 100-at, valamint az intenzív ágyak legalább 30 százalékán koronavírusos betegek fekszenek. A napi esetszám országos rekordja hétről hétre emelkedik, amióta tömegessé és ingyenes vált a tesztelés, illetve meghaladja a heti egymilliót. Vasárnap több mint 16 ezer új fertőzöttet regisztráltak, de pénteken 20 ezer fölött, szombaton pedig csaknem 27 ezer volt a napi esetszám.

Emelkedik a kórházi kezelésre szorulók száma

A kórházi kezelésre és azon belül intenzív kezelésre szorulók száma is nő, de kisebb ütemben, mint az esetszám: jelenleg csaknem 8 ezer fertőzött van kórházban (az elmúlt héten 5 ezer betegfelvétel történt), közülük 1483-an fekszenek intenzív ágyon, amire május óta nem volt példa. A járvány első hullámának áprilisi tetőzésekor több mint 7200-an voltak lélegeztetőgépre kapcsolva, ez a szám júliusig négyszázra csökkent, majd augusztus vége óta újból emelkedik. Szakértők szerint a második hullám nem lesz olyan magas, mint az első volt, de a következő két-három hétben még erős rohamra kell számítani a kórházakban.

