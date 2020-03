Koronavírus: csoportos fertőzések várhatók

Az első szakaszban külön megbetegedések fordultak elő, egyedi esetek voltak, illetve kis közösségben fordult elő a fertőzés. A járvány következő szakaszában, várhatóan a következő napokban már csoportos fertőzések fordulhatnak elő. Ebben a szakaszban már nem lehet megmondani, hogyan történt az egyén megfertőződése, kitől, hogyan kapta meg a fertőzést - mutatott rá Müller Cecília.

Járókelő maszkban a Kossuth Lajos utcában Budapesten március 16-án. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az országos tisztifőorvos azt kérte, aki teheti, maradjon otthon. Minimalizálni kell a személyes kapcsolatokat. Minden személyes érintkezés veszélyforrást jelenthet - közölte a tisztifőorvos, hangsúlyozva, "egyikünk élete sem lesz olyan", mint ezt megelőzően. A vírus terjedésének meggátlásában mindenkinek megvan a maga szerepe, "új magatartásformákat kell megszoknunk".

A Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumán kívül további hét laboratórium is fog mintákat vizsgálni, és a betegellátás helyszínei is változni fognak. Ha a betegek száma nő, a vidéki infektológiai osztályok is ellátnak majd betegeket. Jelenleg karanténelhelyezésre bőségesen van hely, de már bevezették a hatósági házi karantént is. A vérkészletekről Müller Cecília elmondta, a járványra tekintettel a halasztható, nem sürgős műtéteket elhalasztották, így a vérkészletek szükségélete is változni fog. A leadott vér új koronavírusra történő vizsgálatát az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nem támogatja.

Kitért arra is, hogy minden tüdőgyulladásban szenvedő beteget letesztelnek, hogy képet kapjanak a fertőzés, gyulladás eredetéről. Abban az esetben készítenek laborvizsgálatot, ha igazolt, pozitív fertőzöttel érintkezett valaki szoros kontaktussal. Jelenleg is több egészségügyi dolgozó van karanténban, mert szoros kontaktusnak minősültek a járványügyi vizsgálat során, azonban az első laboratóriumi vizsgálatuk negatív lett.

Önkénteseket toboroznak az alap- és a sürgősségi ellátásba is. Részletek itt.

Müller Cecília közölte, az elmúlt napokban megszülettek azok az intézkedések, amelyek lehetővé teszik az egészségügyi munkaerő átcsoportosítását. Mint fogalmazott, a 65 év feletti háziorvosokat most "próbálják kicsit távol tartani a szolgálattól", de tudásukra, tanácsaikra szükség van, telefonos segítséggel segíthetik az ellátómunkát.

Hogyan készüljünk fel arra az esetre, ha a koronavírus-járvány miatt egy ideig nem mozdulhatunk ki otthonról? Részleteket az nlc.hu cikkében olvashat.