Koronavírus: csak ott lesz távoktatás, ahol szükséges

"Amennyiben a járványhelyzet újabb intézkedések meghozatalát teszi szükségessé, intézményi, helyi vagy regionális szinten kezeljük majd azokat" - közölte a Népszavával az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), miután arról érdeklődtek, milyen tervek vannak arra az esetre, ha szeptemberre újból felerősödik a koronavírus-járvány. A lap cikkéből kiderült, az elképzelések szerint nem rendelnének el minden iskolában tantermen kívüli távoktatást, csak ott, ahol ez járványügyi szempontból feltétlen szükséges.

Várhatóan ott rendelnek csak el tantermen kívüli munkarendet, ahol újból felüti a fejét a járvány. Fotó: Getty Images

Ezt a tervet Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke is elfogadhatónak tartja, főképp, hogy a márciusban elrendelt tantermen kívüli munkarend sok hátrányos helyzetű régióban élő gyermeket érintett negatívan, úgy, hogy az adott településen akár meg sem jelent a vírus. A szaktárca döntését közlésük szerint egyrészt az esélyegyenlőség fenntartása indokolta, másrészt a többi közt az, hogy a gyermekfelügyelet biztosításával szeretnék tehermentesíteni a szülőket. Az Emmi egyébként úgy készül, hogy normál munkarendben kezdődik a tanév. Válaszukban pedig kitértek arra is, hogy a most zajló nemzeti konzultációban arról is kérdezik az emberek véleményét, támogatják-e, hogy járvány esetén ingyenes legyen az internet az iskolás gyermeket nevelő családoknak illetve a pedagógusoknak.

