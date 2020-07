Az új tanévet is átalakíthatja a koronavírus

A Főpolgármesteri Hivatal szerint a reggel 7 és 8 óra közötti csúcsforgalom idején a közösségi közlekedésben utazók egyharmada diák, főként közép- és felsőoktatásban tanuló.

Meg kell előzni a zsúfoltság kialakulását

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a budapesti városvezetés ezért azt javasolja az oktatási intézményeknek, hogy csúsztassák el a reggeli kezdést 9 órára, hogy ősztől se alakulhasson ki zsúfoltság a közösségi közlekedésben. Ezzel jelentősen csökkenteni lehetne a koronavírus terjedésének kockázatát.

Bevezethetik a csúsztatott iskolakezdést. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Erről egyeztetett hétfőn a városvezetés és a BKK, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, tíz budapesti tankerület, az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, a Budapesten oktatási intézményeket fenntartó egyházak, a felsőoktatási intézmények, a szakképzési centrumok, a Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete képviselőivel.

Jöhet a csúsztatott munkakezdés is

Bár a kormány döntése értelmében idén a napközis és az ottalvós táborok is megszervezhetők, az idei programok 20-25 százalékát lemondták a szervezők. De mire számíthatnak azok a szülők, akik mégis táborba vinnék gyermekeiket a koronavírus-járvány idején? A válaszért kattintson ide!

A BKK Mobilitásmenedzsmentért felelős igazgatója, Fajcsák Lajos egy prezentációban mutatta be, hogy a lépcsőzetes kezdéssel 20 százalékkal lehetne csökkenteni az utasszámot a járműveken - tették hozzá. A terv gyakorlatba való átültetésről még tovább egyeztetnek az intézményvezetőkkel - fűzte hozzá Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes. Egyébként a munkáltatókkal is szerveznek hasonló fórumot, hogy azokon a munkahelyeken, ahol a termelést ez nem befolyásolja, szintén lehetséges legyen a csúsztatott munkakezdés a koronavírus-veszély csökkentése érdekében - számolt be róla Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes.

Kissé macerás, de ötletes és látványos módszerrel jógáztatják az embereket a karantén alatt Torontóban - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!