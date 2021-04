Koronavírus: "az elmulasztott döntések megbosszulják magukat"

Az új koronavírus-fertőzöttek napi száma még mindig túlságosan magas Németországban, és továbbra is emelkedik, az intenzív osztályokon pedig kritikus a helyzet. A COVID-19 miatt intenzív ellátásra szorulók száma ugyanis már átlépte az ötezret, és a hónap végére már akár a hatezret is elérheti, vagyis meghaladhatja a második hullám idején regisztrált csúcsot (5762), ezért minél hamarabb lépni kell. Az egészségügyi ellátórendszer túlterhelődésének megakadályozásához újabb korlátozásokra van szükség - véli az egészségügyi miniszter.

Vissza kell szerezni az ellenőrzést az új típusú koronavírus terjedése felett.

Minden nap számít

Ebben a nehéz helyzetben minden nap számít, és amit most elmulasztunk, két-három hét múlva megbosszulja magát, éppen úgy, ahogyan most bosszulják meg magukat a két-három hete elmulasztott döntések - mondta a miniszter, utalva az úgynevezett vészfékrendszer bevezetése körüli vitákra. Úgy véli, most a fertőzésveszéllyel járó érintkezések, kapcsolatok számának további csökkentése a legfontosabb, ezért mindenekelőtt esti, éjszakai kijárási korlátozást kellene bevezetni, mert a koronavírus leginkább a magán összejöveteleken terjed.

Az oltás és a teszt nem elég

Az ingyenes koronavírustesztek elvégzésére szolgáló állomások hálózata már 15 ezer pontból áll Németországban, az oltási kampány pedig felgyorsult, így a naponta beadott oltások száma rendszerint az 500-700 ezres sávban van. Mindez azonban nem elég ahhoz, hogy megálljon a napi új regisztrált fertőződések számának exponenciális, robbanásszerű növekedése. Ezért előbb további korlátozásokkal vissza kell szerezni az ellenőrzést az új típusú koronavírus terjedése felett, és utána kell elkezdeni a szabályok tesztelés alapú lazítását - fejtette ki Jens Spahn.

