Koronavírus: a magyarok már szívesen mennének meccsre

Mint más területekre, a koronavírus-járvány okozta krízis a sportvilágra is komoly hatással volt. Ahogy arról a Házipatika.com is beszámolt, a tokiói olimpiát 2021-re halasztották, de az esetleges második hullám és az utazási korlátozások miatt továbbra is hatalmas bizonytalanság lengi körül a világ legfontosabb sporteseményét. Ez pedig nemcsak gazdaságilag, de érzelmileg is sokakat negatívan érint - főleg a csapatsportokat űzők és szeretők körében. A Havas Sports &;amp Entertainment és az Ipsos által készített reprezentatív kutatás szerint azonban a magyarok már szívesen látogatnának ki egy sporteseményre.

Mit jelent, ha a koronavírust kimutatják a szennyvízben? A budapesti szennyvíztisztítókban már igazolták az új típusú koronavírus jelenlétét, a következő hetekben pedig Magyarország minden megyeszékhelyének szennyvíztisztítóját megvizsgálják a kutatók. De vajon miért olyan fontos ez, és mit jelent pontosan, ha megtalálják a kórokozó örökítőanyagát a szennyvízben? Korábbi cikkünkben erről tudhat meg részleteket.

A veszélyhelyzet eltörlésével újra szabadon látogathatók a meccsek Magyarországon, ám teltházas eseményekre még nem kell számítani. A magyar sportrajongók még így is sokkal bizakodóbbak a visszatéréssel kapcsolatban, mint az amerikaiak. Itthon a megkérdezettek közel háromnegyede már szívesen járna meccsre, feltéve ha elérhetővé válna a koronavírus elleni oltás. A hazai lakosság több mint fele a szájmaszk viselését is hatékony megoldásnak tartja a mérkőzések újból nyilvánossá tételéhez. A távolságtartást 60 százalék tartja jó megelőzési módszernek. Mindössze 19 százalék azok aránya, akik egyik felsorolt óvintézkedést sem tartják elegendőnek ahhoz, hogy részt vegyenek egy sporteseményen nézőként.

Zárt ajtók mögött játszott futballmérkőzés a Puskás Arénában május 26-án. Fotó: Getty Images

Ezzel szemben az amerikaiaknak 64 százaléka térne csak vissza a lelátóra, ha lenne vakcina. A tengerentúli sportpiac szereplői pesszimista rajongói várakozásokkal szembesülhettek: bár a 80 százalékos többség a társasági élet fontos elemének nevezte a sporteseményeket, a felnőtt lakosság mindössze negyede venne részt meccseken szurkolóként személyesen is. Ott 62 százalék azok aránya, akik tévén vagy online közvetítésen követnék a sporteseményeket az újraindulás után.

A kutatás ezer felnőtt magyar állampolgár megkérdezésével, országos mintán, kérdőíves módszerrel zajlott, az eredmény a 18 éven felüli népességre reprezentatív.

Könnyebben fertőződnek meg koronavírussal azok, akik nyáron otthon maradnak - állítja egy új tanulmány, amelyről az nlc.hu számolt be.