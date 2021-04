Koronavírus: a fiataloknál sem alakul ki tartós védettség

A COVID-19-en korábban átesett fiatalok sem védettek teljesen a SARS-CoV-2 vírussal szemben, nekik is számolniuk kell az újrafertőződés kockázatával - derült ki egy, a The Lancet Respiratory Medicine című orvosi szakfolyóiratban publikált tanulmányból. A kutatók ezúttal az Amerikai Egyesült Államok Tengerészgyalogságának több mint háromezer, egészséges, többségében 18-20 év közötti tagját vizsgálták annak érdekében, hogy kiderítsék, mennyire érezhetik magukat biztonságban azok a fiatalok, akik már átestek a koronavírus-fertőzésen. Az eredmények - melyekről a Medical Xpress portál is beszámolt - egyértelműen arra világítottak rá, hogy a fertőzésen átesettek szervezetében megtalálható antitestek ellenére nekik is szükségük van a koronavírus elleni vakcinákra, amelyek fokozzák az immunválaszukat, ezzel csökkentve az újrafertőződés, illetve afertőzéstovábbadásának kockázatát.

Fiatal tengerészgyalogosok körében vizsgálták a fertőzés terjedését. Fotó: Getty Images

A 2020 májusa és novembere között zajlott vizsgálatok során kiderült, hogy a fertőzöttek 50 százaléka még nem találkozott a koronavírussal (a szerológiai vizsgálatok során negatív lett az eredményük), míg az alanyok 10 százaléka annak ellenére fertőződött meg újra a vírussal, hogy korábban már átesett a COVID-19-en, és a szerológiai tesztjük még pozitív volt. A tanulmány szerzői hozzátették: a katonai támaszpontokon elkerülhetetlen zsúfoltság és a kiképzés során felmerülő személyes érintkezések is hozzájárulhattak ahhoz, hogy magasabb volt a fertőzöttségi arány. Ám úgy vélik, az újrafertőződés nem csak a katonaságban szolgáló fiatalokat fenyegeti. "Fontos megjegyezni, hogy a korábbi COVID-19-betegség ellenére a fiatalok újra el tudják kapni a vírust, és tovább is adhatják azt másoknak. A korábbi fertőzöttség nem garantálja az immunitás kialakulását, ezért a gyógyultak számára is fontos, hogy megkapják a koronavírus elleni vakcinát" - mondta el Stuart Sealfon professzor, az Icahn Orvostudományi Egyetem munkatársa, a tanulmány egyik vezető szerzője.

A dupla karantén ellenére is terjedt a vírus

A tanulmányban részt vevő tengerészgyalogosokat először kéthetes otthoni karanténra kötelezték, majd a besorozásuk után további 2 hétig egy elkülönített, felügyelet alatt álló helyen kellett tartózkodniuk. Ez alatt különféle tesztekkel mérték fel az alanyok antitest-szintjét, az aktív fertőzötteket pedig rendre elkülönítették a többiektől. Így összesen 2346 tengerészgyalogost vizsgáltak, akik közül 2247-nek lett negatív a szerológiai tesztje, 189-nek pedig pozitív - ez jelezte, hogy korábban átestek már a koronavírus-fertőzésen. A kutatás során 1098 személy fertőződött meg koronavírussal, közülük 10 százalék volt azoknak az aránya, akik úgy produkáltak pozitív tesztet, hogy a szervezetükben még jelen voltak a korábbi fertőzésből hátramaradt antitestek. A szakértők a részletes vizsgálatok során arra jutottak, hogy elsősorban azoknál a gyógyultaknál alakult ki újra koronavírus-fertőzés, akik alacsonyabb antitest-szinttel rendelkeztek, mint a társaik. És bár az újrafertőzöttek esetében a szervezetükben mérhető SARS-CoV-2 vírus mennyisége átlagosan tízszer alacsonyabb volt, mint az első alkalommal megfertőződöttek esetében, ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy ők is továbbadhassák a vírust másoknak.

Tünetmentesen is terjeszthetik

További érdekesség, hogy a vizsgálat során regisztrált aktív koronavírus-fertőzöttek többsége tünetmentesen zajlott - az újrafertőzöttek 84 százalékának semmilyen tünete nem alakult ki, míg az első alkalommal koronavírusosak 68 százalékánál zajlott tünetmentesen vagy nagyon enyhe tünetekkel a fertőzés. "Amint az a résztvevő tengerészgyalogosok többségénél megfigyelhető volt, az újrafertőződés sokszor tünetmentesen zajlik, ezt fontos szem előtt tartani a jövőbeli járványgócok kialakulásának elkerülése érdekében. A katonaság mellett minden fiatalnak tisztában kell lennie azzal, hogy a természetes fertőzésből eredő immunitás nem garantált, így akkor is szükség van a COVID-19 elleni vakcinára, ha korábban már átestek a fertőzésen" - emelte ki Dawn Weir hadnagy, a haditengerészet orvosi kutatóközpontjának munkatársa.

A szerzők hozzátették, hogy a vizsgálat során a szokásosnál magasabb volt az alanyok lemorzsolódási aránya (összesen 566-an szálltak ki menet közben), és azt sem tudták minden esetben pontosan felmérni, hogy a fertőzésen korábban átesett katonák milyen körülmények között fertőződhettek meg, és mennyire súlyos volt az esetükben a betegség lefolyása. María Velasco, a spanyol Alcorcón Egyetem Kórházi Alapítványának munkatársa a tanulmány kapcsán megjegyezte: "Bár a szóban forgó tanulmány zárt körülmények között készült, érdekes betekintést nyújt a SARS-CoV-2 vírus terjedésébe. Az, hogy a pozitív szerológiai teszttel rendelkezők körében kb. 80 százalékkal alacsonyabb a koronavírus-fertőzés aránya, arra utal, hogy a fertőzésen átesettek korlátozottan, de védettek lehetnek a vírussal szemben. Ugyanakkor az is világos, hogy a COVID-19 ellen termelődött antitest nem nyújt univerzális és tartós immunvédelmet a megfertőződéssel szemben."

