Szeptember végétől Nagy-Britanniában csak azok látogathatják az éjszakai szórakozóhelyeket, akik igazolni tudják, hogy a koronavírus elleni oltás mindkét adagját megkapták - jelentette be Boris Johnson. Egyébként hétfőn megszűnt a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére elrendelt utolsó jogi korlátozások zöme Angliában, és így minden olyan létesítmény megnyithatott, amely a járványellenes szabályok miatt eddig zárva tartott. Ezek közé tartoznak az éjszakai szórakozóhelyek is, amelyek tavaly március óta most nyithattak ki először. Akkor, azaz a nagy-britanniai koronavírus-járvány elhatalmasodásának időszakában rendelték el ugyanis az első országos zárlatot.

A korlátozások feloldásával a járványhelyzet újbóli romlásától tartanak a szakértők. Fotó: Getty Images

Szeptember végéig felpörgetnék az oltást

Az 50 éven felüli angliai lakosság 96 százaléka, illetve a 30-50 éves korosztály 83 százaléka már megkapta a koronavírus elleni oltást, a 18-30 év közötti korcsoport tagjainak 35 százaléka - 3 millió ember - azonban még egyetlen oltási dózisban sem részesült, mondta Boris Johnson hétfő esti sajtótájékoztatóján. Szeptember végéig azonabn a 18 évesnél idősebbek mindegyikének meglesz a lehetősége arra, hogy mindkét oltási adagot megkapja, és ettől az időponttól fogva a kormány tervei alapján csak azok kereshetik fel az éjszakai szórakozóhelyeket és más, nagy tömegeket vonzó létesítményeket, akik teljes körű immunizációban részesültek - tette hozzá.

Onnantól negatív koronavírus-szűrési lelet sem lesz elégséges ezeknek a szórakozóhelyeknek a látogatásához. A miniszterelnök elmondta, hogy nem akarja ismét bezáratni az éjszakai bárokat - ahogy ezt más országokban megtették a fertőzések terjedése nyomán -, de ehhez az szükséges, hogy ezek a létesítmények is megtegyék ennek érdekében mindazt, amit a társadalmi felelősségérzet alapján meg kell tenniük.

Konfliktusokra számítanak a vendéglátósok

A szakmai szervezetek képviselői felháborodással fogadták Johnson bejelentést. "A szakmát ért pörölycsapásként" jellemezte a kormány tervét Kate Nicholls, a brit vendéglátóipar legnagyobb érdekképviseleti szervezete, a UK Hospitality vezetője a BBC rádiónak nyilatkozva. A rendelet konfliktusokhoz vezethet a szórakozóhelyek személyzete és a vendégek között, sértheti az esélyegyenlőségi törvényeket, és kérdéseket vethet fel a fogyasztók személyi adatainak kezelési módjával kapcsolatban - mondta.

Szuperterjesztők kialakulásától tart a szakértő

Az éjszakai bárok és más hasonló létesítmények a koronavírus "szuperterjesztőivé" válhatnak, mivel ezeken a helyeken rendszerint sokan tartózkodnak egymás szoros közelségében - fogalmazott Patrick Vallance, a brit kormány tudományos főtanácsadója. Az éjszakai szórakozóhelyek megnyitása hozzájárulhat a fertőződéses esetek számának emelkedéséhez Vallace szerint, és kialakulhatnak olyan járványgócok is, amelyek egy-egy adott szórakozóhelyhez köthetők.

