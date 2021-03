Koronavírus: 8 percenként hal meg egy fertőzött itthon

Március 15-21. között összesen 1310 koronavírus-áldozatot regisztráltak Magyarországon, ami jóval meghaladja a világjárvány második hullámának csúcsát (ami 1196 elhunyt volt). Ezzel az elmúlt héten percenként átlagosan 8 koronavírus-fertőzött vesztette életét itthon. Amint az a 444.hu összesítéséből kiderül, a magyarországi halálozási statisztikák világviszonylatban is kiemelkedően magasak. Lakosságarányosan, egymillió főre vetítve csak Csehországban haltak meg többen koronavírusban, míg a kórházban kezelt fertőzöttek számát tekintve Európában Magyarország áll az első helyen.

A koronavírus-járvány hazai harmadik hullámának felfutásával teljesítőképessége határára került a magyar egészségügyi ellátórendszer. Kattintson a részletekért!

Az adatok önmagukban is riasztóak, és az sem ad okot a megnyugvásra, hogy a harmadik hullám járványgörbéje továbbra is emelkedőben van. Az újonnan regisztrált fertőzöttek, a kórházban kezelt COVID-betegek és a járvány áldozatainak száma is napról napra emelkedik, a lélegeztetőgépre szoruló fertőzöttek száma pedig hetedik hete folyamatosan nő.

h i r d e t é s

A kormányra hivatkozva a portál azt írja, szabad kórházi ágy és lélegeztetőgép is van még itthon, ám az egészségügyi rendszer az ellátóképessége határán mozog, intenzíves szakorvosból és szakápolóból ugyanis egyre nagyobb a hiány. Az, hogy pontosan hány COVID-beteg van jelenleg intenzív osztályon, nem publikus, a Portfolió adatai szerint 2000-2200 beteg szorulhat intenzív ellátásra itthon, beleértve a nem koronavírus-fertőzötteket is. Ez a szám nagyon magas, főleg annak tudatában, hogy az ellátórendszer teherbíró képességének felső határa elméletben 1800 fő.

Miért kerülnek egyre többen kórházba a koronavírus harmadik hulláma alatt itthon? A választ ide kattintva olvashatja el korábban megjelent cikkünkben.