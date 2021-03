Koronavírus: meglepő dolgon múlik a halálozási arány

Az új típusú koronavírus eddig már 2,5 millió áldozatot követelt világszerte. Ebből 2,2 millió haláleset olyan országokban történt, ahol magas a túlsúlyosak aránya - állapította meg friss jelentésében az Elhízástudományi Világszövetség. Az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és Olaszországban például igen magas a COVID-19-cel összefüggő halálozási arány, és a felnőttek több mint fele túlsúlyos. Ezzel szemben Vietnamban - ahol a legalacsonyabb a túlsúlyosak aránya - a világ második legalacsonyabb halálozási arányát mérték.

Nemcsak a kóros mértékűelhízásokoz problémát. Fotó: Getty Images

Már egy kisebb túlsúly is bajt okoz

Fontos kiemelni, hogy nemcsak a kóros mértékű elhízás okoz problémát, hanem már egy kisebb túlsúly is, vagyis az a testtömeg, amelyet sok országban ma már normálisnak tekintenek. A normális testsúly és a túlsúly közötti határt a 25-ös BMI (testtömegindex) jelenti. Az egyébként már korábban is ismert volt, hogy a túlsúly növeli a fertőzőbetegségek, köztük az influenza kockázatát is. Az ENSZ Egészségügyi Világszövetségének (WHO) főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a túlsúly és a koronavírussal kapcsolatos halálozási arány közötti kapcsolat egyértelmű, ezért nemzetközi erőfeszítéseket sürgetett az elhízás okai elleni harcban.

Sokkoló összefüggések

Az adatok elemzése azt mutatja, hogy az Egyesült Királyságban - ahol a felnőttek majdnem 64 százaléka túlsúlyos vagy elhízott - a COVID-19-ben szenvedő, intenzív osztályon kezelt páciensek 20 százaléka normális testtömegű, 32 százaléka túlsúlyos és 48 százaléka elhízott. Az Egyesült Államokban pedig - ahol 68 százalékos a túlsúlyos vagy elhízott felnőttek aránya - az intenzíven ápolt fertőzöttek mindössze 12 százaléka rendelkezik normális testtömeggel, 24 százalékuk azonban túlsúlyos, és 64 százalékuk pedig elhízott. A túlsúly növekedésével tehát a betegség súlyosságának kockázata is fokozódik.

"Tudtuk, hogy egyes országokban gondot jelent, de sokkoló volt látni, hogy az összefüggés mennyire érvényes az egész világon, mindössze néhány kivétellel, mint Új-Zéland és Izland, ahol viszont szigorú intézkedésekkel védték a sérülékeny populációt" - mondta Tim Lobstein, a jelentés szerzője, aki korábban a WHO és az angol állami egészségügyi szolgálat (PHE) tanácsadója volt. Az adatok alapján az Elhízástudományi Világszövetség úgy véli, hogy a túlsúlyosaknak elsőbbséget kellene adni a koronavírus elleni oltás és a tesztelések során, náluk ugyanis magasabb a halálozási kockázata.

