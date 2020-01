Kongatják a vészharangot a méhészek

Gyilkos vegyszerek, olcsó, kínai méz

Brüsszelben, Párizsban és Amszterdamban is tüntetést tartanak a méhészek januárban, a demonstrációkat a Magyarországon bejegyzett Egyesület az Európai Méhekért szervezi - írja az Infostart. Fulmer-Takács Ferenc, az egyesület vezetője az InfoRádiónak úgy fogalmazott, a méhészetek körülményei folyamatosan romlanak. A multinacionális vállalatok egyre több, a méhek számára gyilkos vegyszert használnak az agráriumban, ráadásul Európát elöntötte a leginkább kínai laboratóriumokból származó olcsó, cukros hamisítvány, ami mégis méz gyanánt kerül az emberekhez.

A szakember hangsúlyozta, az európaiak úgy tudnak a legjobban segíteni, ha csak európai mézet vásárolnak. "Erre tudunk garanciát adni egy úgynevezett védjeggyel, ami mögött egy nagyon szigorú rendszer van, amit kizárólag európai uniós termelőktől származó mézek kaphatnak meg" - tette hozzá.

Az európaiaknak csak európai mézet szabadna vásárolniuk. Fotó: iStock

Nem véletlenül kongatják a vészharangot

A lap idézi az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét, Bross Pétert is, aki azt nyilatkozta az M1-nek: méhészek nélkül össze fog dőlni a mezőgazdaság, ezért az Európai Uniónak tisztességes piaci feltételeket kell biztosítania nekik. "(...) Nem véletlen kongatjuk a vészharangot, és nem csak magunkért, méhészekért. Piaci alapon, egyszerűen ki lehet jelenteni, hogy nem tudunk életben maradni, kell nekünk a segítség, amit elsősorban nem pénzben értünk, hanem a tisztességes piaci feltételek megteremtésében" - így a szakember.

Bross Péter arról is beszélt, az EU-ba évente 250 ezer tonna méz jön be, a fele Ázsiából. Kína pedig a világ méztermelésének harmadát, 550 ezer tonna mézet termel. Ez a nagy mennyiségű olcsó méz meghatározza a többi méz, így a magyar méz árát is.