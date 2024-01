Komoly bajt okozhat a fülgyertya

Az alternatív gyógymódok iránt érdeklődők körében nagy népszerűségnek örvendő fülgyertyát előszeretettel ajánlják a fület és arcüregeket érintő betegségek gyógyításához. Dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, a Fül-orr-gége Központ orvosa azonban azt javasolja, hogy ezekkel a heveny betegségekkel inkább forduljunk szakemberhez a mielőbbi gyógyulás érdekében. A fülgyertya használata ugyanis számtalan veszélyt rejthet.

Mire való a fülgyertya?

A fülgyertya nem valódi gyertya, hanem egy kúpos kiképzésű, viasszal átitatott természetes textília, melynek nincs kanóca. A gyertyát a kezelés során a külső hallójáratba illesztik, a másik végét meggyújtják, és megvárják, hogy a gyertya leégjen, mialatt a fület egy kendővel vagy papírgallérral védik a lehulló égésterméktől. Az eljárás befejezése után egy barna viaszszerű anyag marad a gyertya csonkjában, amely azonban – a közhiedelemmel ellentétben – nem a fülből származó fülzsír vagy baktérium, hanem magának a gyertyának az égésterméke. A fülgyertyával kapcsolatban elsősorban nyugtató és stresszoldó hatását szokták kiemelni, de a krónikus nátha, allergiás orrfolyások, arcüreggyulladás, rágóizületi panaszok, fülzúgás és szédülések kezelése mellett fülzsírdugó eltávolítására is előszeretettel javasolják a gyártók. A fülgyertyák alkalmazása azonban nem bizonyított és veszélyes is lehet – ismerteti dr. Holpert Valéria.

Nemhogy hatástalan, de még veszélyes is lehet a fülgyertya. Fotó: Getty Images

Valóban kiszívja a fülzsírt?

A fülgyertyával kapcsolatos egyik általános tévhit – mondja Holpert doktornő, hogy az égés során az ún. kéményeffektusnak köszönhetően, enyhe vákuum lép fel a külső hallójáratban, ami „kiszippantja” a fülzsírt és a felhalmozódott szennyeződéseket. Mindezt azonban már 1996-ban megcáfolta egy, a Laryngoscope című orvosi folyóiratban megjelent tanulmány: ezek szerint a Tympanometerrel végzett vizsgálat egyértelműen igazolta, hogy a fülgyertyák nem fejtenek ki semmiféle szívóhatást. Ha a felgyülemlett fülzsír problémát okoz, keressünk fel fül-orr-gégészeti szakrendelést, ahol megfelelő eszközökkel, biztonságosan eltávolítják azt.

Biztonságos-e a fülgyertyázás?

"A fülgyertyák alkalmazása során a legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat, hogy a kezelést végző személy túl mélyre nyomja a hallójáratba a gyertyát, illetve viaszpára vagy égési termék kerül a hallójárat érzékeny bőrére és a dobhártyára. A gyertyázás további veszélye, hogy mélyebbre tömheti a fülzsírt, akár egészen a dobhártyáig. A hallójárat-gyulladás és elzáródás mellett a dobhártya sérülésével, az arcüreg és a fül felülfertőzésével és akár halláskárosodással is számolhatunk a helytelen használat következményeként" – figyelmeztet a szakember. Az Egyesült Államokban az FDA be is tiltotta a fül- és testgyertyák gyógyászati célú forgalmazását, illetve az alkalmazását, mivel úgy vélte, hogy nincs érvényes tudományos bizonyíték arra, hogy a használatuk bármilyen orvosi előnyt jelentene.

Hasznos-e a fülgyertya melegítő hatása?

A fülgyertyát előszeretettel használják kellemes, melegítő hatásáért is, amit elsősorban a fül és az arcüreg egyes betegségeinek gyógyításához szoktak ajánlani. Meleg sóval vagy infravöröslámpával is elérhetjük azonban ezt a melegítő hatást, ráadásul a sérülés veszélye nélkül és biztonságosabb körülmények között – tanácsolja dr. Holpert Valéria, aki hozzáteszi, hogy az otthoni fülgyertyázással kapcsolatos másik veszélyforrás, hogy a páciensek nem fordulnak időben fül-orr-gégészhez akár olyan súlyos problémákkal sem, mint az arcüreg- vagy a fülgyulladás.

Bízzuk ezeknek a problémáknak az orvoslását elsősorban szakemberre, aki alapos vizsgálatot követően megfelelő útmutatással lát el bennünket - javasolja a doktornő.