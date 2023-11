Kiszállt a betegszállítóból, majd eltűnt egy epilepsziás férfi

Az 50 éves Szabó Ferencet szombaton vitték haza a tatabányai kórházból, miután előző nap epilepsziás roham miatt bevitték. Azonban a kisbéri férfi lakhelyétől 30 kilométerrel előbb, Oroszlányban szállt ki a betegszállítóból, és nem tért azóta haza - írja a Blikk.

"Megtudtam, a kórház kiadta, vissza nem vitték, a betegszállítókra bízták, tőlük tűnt el. Azt hittem, elájulok, amikor kiderült, hogy nem vitték haza. Akármit is tett, beteg ember, nem hagyhatták volna magára, és mivel epilepsziás, így kísérő nélkül nem is szállíthatták volna, úgy nem maradt volna magára" – mondta a férfi felesége a Blikknek. A nő a közösségi oldalakra is feltette a férfi fényképét, állítólag a napokban látták Oroszlányban.

Az OMSZ szerint a férfi maga akart kiszállni a betegszállítóból. Fotó (illusztráció): MTI/MTVA/Bizományosi: Róka László

A lap megkérdezte az Országos Mentőszolgálatot is az esetről. Azt írták, hogy az őrzés nélküli betegszállítások nem az OMSZ feladata.

"A betegszállító szolgáltató a feladat végrehajtásáról, az ahhoz kapcsolódó rendkívüli eseményről jelentést tesz az OMSZ-nek. Jelen esetben a betegszállító jelentette, hogy a férfi, akinek gyógyintézetből történő hazaszállítását kérték, útközben a kocsiban akart rágyújtani. A betegszállító személyzet ezt nem engedélyezte, felajánlotta, hogy ha a férfi kiszáll a kocsiból, hogy cigarettára gyújtson, megvárják és visszaszállhat. A férfi a jelentés szerint azonban kiszállt, majd önkényesen távozott” – áll a válaszban.

A betegszállítást végző cég vezetője azt nyilatkozta a Blikknek, hogy szabályszerűen jártak el az esetben.

A betegszállító autóink a mentőszolgálat napi jellegű felkérése alapján csoportos szállítást hajtanak végre, vagyis egy autónkban akár nyolcan is ülhetnek. Az említett esetben a beteg a hátsó sorban dühöngeni kezdett, majd a jármű belsejében rágyújtott. Az alkalmazásunkban álló sofőr figyelmeztette a rendzavaró tevékenység befejezésére, mire a beteg közölte, akkor ő inkább kiszáll. Ez ellen mi nem tehettünk semmit, nem alkalmazhatunk erőszakot, mindenki ott száll ki, ahol akar. Mivel ilyen esettel a munkatársunk még nem találkozott, értesítette a mentőket. Dühöngő beteg esetében mindig mentőt kérünk, ők veszik át a szállítást, itt azonban azt a jelzést kaptuk, hogy Oroszlány belterületén a fegyelmezetlen férfit kitehetjük, majd a többiekkel menjünk tovább. A férfi térben és időben tájékozott volt, tudta, hogy nem az otthonánál hagyta el a kocsit. Nem érezzük magunkat felelősnek az ügyben, reméljük, nincs baja, s visszatérhet a szeretteihez

- mondta.

A férfinak nem ez az első eltűnése: tavaly télen egy egészségügyi intézményből veszett nyoma, a rendőrség nyomkövető kutyája talált rá, mielőtt kihűlt volna éjszaka.