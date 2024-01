Legyőzték a legveszélyesebb szuperbaktériumot

Valószínűleg megtalálták az ellenszert, amely a legveszélyesebb szuperbaktériummal is felveszi a harcot – számol be a Guardian a Roche gyógyszercég és a Harvard kutatóinak eredményeiről. Olyan új antibiotikumot sikerült ugyanis kifejleszteniük, amely az esetek hatvan százalékában képes volt elpusztítani az Acinetobacter baumannii nevű baktérium minden ismert antibiotikumra rezisztens, CRAB néven is ismert fajtáját.

A Roche már embereken is tesztelte az új antibiotikumot két klinikai vizsgálatban, itt 64 páciensből 9-nél jelentkeztek mellékhatások, de egyiküknél sem volt komoly.

Magyarországon is gyakori ez a fertőzés

A CRAB világszerte gyakori előidézője a kórházi szepszises eseteknek, súlyosságát pedig jól szemlélteti az is, hogy a WHO és az amerikai CDC legveszélyesebb patogéneket felsoroló listáját is ez vezeti. A CRAB által okozott fertőzések száma az elmúlt években a különféle óvintézkedéseknek köszönhetően csökkent, de így is rengeteg halálesetért felelős. A Magyarországon is gyakori Acinetobacter baumanniit más, nagyon rezisztens baktériumokhoz hasonlóan egy lipopoliszacharidokból álló külső membrán védi, amellyel képesek ellenállni az antibiotikumoknak. Az új antibiotikum viszont pont ennek a membránnak a kialakulását tudja meggátolni. Előnye még, hogy más antibiotikumokkal szemben valószínűleg nem károsítja a bélflórát.