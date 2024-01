Kémprogram figyeli a telefonod? Ez kelthet gyanút

A legkörültekintőbb telefonhasználókkal is megeshet, hogy valamelyik modern megfigyelőprogram keríti hatalmába a készüléküket. Az úgynevezett spyware-ek leggyakrabban egy biztonsági sérülékenységet kihasználva, vagy egy adathalász hivatkozás lekattintásán keresztül érhetnek célt. Bár ritka, de az is megesik, hogy az App Store-ba, vagy a Play Áruházba is bekerül egy-egy kémprogramot tartalmazó applikáció – hívja fel a figyelmet a Reader’s Digest.

Vannak gyanús jelei a megfigyelőprogramoknak. Fotó: Getty Images

Ez lehet gyanús

- A mobil szokatlanul gyorsan merül és túlmelegszik: ez azért lehet, mert a kémprogram folyamatosan fut a háttérben.

- Furcsa SMS-ek érkeznek a telefonodra.

- Megugrik az adathasználatod, a kémprogram ugyanis folyamatosan küldi az adatokat a hackernek, ami jelentősen megdobhatja az adatforgalmadat.

Így szabadulhatsz meg tőle

A szakértők szerint az egyik legegyszerűbb módszer, ha telepítesz egy vírusirtó alkalmazást, és lefuttatsz egy keresést. Ez azonban nem mindig elég, a fejlett kémprogramok ugyanis akár ezt is ki tudják kerülni. Ennél is hasznosabb lehet, ha frissíted az operációs rendszert és az alkalmazásokat, így ugyanis a kémprogram működésképtelenné válhat.

Időnként érdemes átnézni az alkalmazások listáját is, és ha valami gyanús vagy ismeretlen, töröld!

A böngészés során összegyűjtött sütiktől is érdemes időről időre megszabadulni, ezek ellopásával ugyanis számos fiókba beléphetnek az illetéktelenek. Szintén fontos, hogy néha cseréld le a gyakran használt jelszavaidat! Ahol pedig csak lehet, állíts be kétlépéses hitelesítést: a nagyobb közösségi platformok, bankok már mind kínálnak ilyen lehetőséget.