Mazsola okozott hónapokig fájdalmat egy háromévesnek

A hároméves Peyton rendszeresen arról panaszkodott szüleinek, hogy fáj az orra, illetve gyakran vakargatta is emiatt az arcát. Mint azt az édesapa, Craig Handley korábbi katonai orvos a BBC-nek nyilatkozva elmondta, eleinte úgy gondolták, talán valamilyen vírusfertőzés állhat a háttérben, elvégre a gyerekközösségekben könnyen tudnak terjedni különféle kórokozók. Több alkalommal jártak a kislánnyal a házi gyermekorvosnál is, aki kizárta annak lehetőségét, hogy bármi elzárná a kicsi légútjait. Otthon a szülők maguk is igyekeztek megvizsgálni a gyereket, de – megfelelő felszerelések hiányában – ők sem találtak semmit.

Egyetlen szem mazsola is nagy problémát okozhat, ha beszorul egy gyerek orrába. Fotó: Getty Images

Peyton tünetei azonban hónapok elteltével sem szűntek, és a folytonos orrvakarás már önmagában is sok kellemetlenséget okozott számára. Szülei egyre biztosabbak voltak abban, hogy valami beszorulhatott a kislány orrjárataiba. Végül bevitték a glasgow-i Erzsébet Királynő Egyetemi Kórház (QEUH) fül-orr-gégészeti rendelésére. Ott aztán a Peytont megvizsgáló szakorvos a szülők elmondása szerint öt perc alatt megtalálta a probléma forrását: egy mazsolaszemet húzott ki a gyerek orrából.

Az apa nem tudja, mikor és hogyan szorulhatott be a mazsola a lány orrába. „Elég, ha csak két másodpercre hátat fordítasz nekik, és máris azt csinálják, amit csak akarnak” – hívta fel a figyelmet a szülő a gyermeknevelés veszélyeire. Hozzátette, amióta megszabadult a mazsolától, Peyton újból ugyanolyan élénk és kíváncsi kislány, mint amilyen azelőtt volt. Panaszai maradéktalanul megszűntek.