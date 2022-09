Így roncsolja a bőrt 40 évnyi napfény

A napfény öregítő hatással lehet bőrünkre, mivel az ultraibolya (UV) sugarak képesek áthatolni a rétegein és károsítani a sejtjeinket. A túlzásba vitt napozás rákos megbetegedésekhez is vezethet, gondoljunk például a melanómára, amely hazánkban is egyre gyakoribb. A naptejek fényvédő összetevőjüknek köszönhetően óvják és megfelelően hidratálják is a bőrt a napfény káros hatásai ellen. Nem mindegy azonban hogyan használjuk ezeket a termékeket, amint azt az IFL Science cikke is jól illusztrálja.

A Journal of The European Academy of Dermatology and Venereology című szaklapban megjelent képen egy 92 éves nő arca és nyaka látható, aki állítólag az arcára UV-védő hidratáló krémet használt, de a nyakára nem. A különbség szembetűnő: a nyaki részen roncsolások, felületi elváltozások és elszíneződések, míg az arcon ép, egészségesnek ható bőr látható.

A 92 éves nő arca és nyaka. Fotó: C Posch 2021 / Wiley Online Library

Normál esetben egyes testrészeink jobban ki vannak téve a napfénynek, ezért idősebbnek tűnnek, mint azok a területek, amelyek általában fedettek, mint például a törzsünk. Az öregedés mellett a napozás azonban károsíthatja a bőrsejtjeink DNS-ét is, ami idővel felhalmozódhat, növelve a genetikai mutációk kialakulásának kockázatát, amelyek rákot okozhatnak. Ezért van az, hogy ha napozásról van szó, a rák és az öregedés kéz a kézben jár.

A napfény káros hatásai azonban megelőzhetők, legyen szó életmódról vagy fényvédő krémek használatáról. Szakértők szerint utóbbiakat érdemes kiterjeszteni az arc mellett a nyaki területre és a kezekre, lábakra is, mint azt a fenti példa is jól mutatja.



