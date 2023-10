Az oltásellenesség már a gazdik között is terjed

A kutyatulajdonosok több mint harmada (37 százaléka) úgy véli, hogy a kutyáknak beadott vakcinák nem biztonságosak, 22 százalékuk szerint pedig hatástalanok vagy szükségtelenek. Összességében pedig a megkérdezettek több mint fele e három álláspont legalább egyikét támogatja – írja egy amerikai felmérésre hivatkozva az azenkutyam.hu. A kutatás az Egyesült Államokban élő felnőttek országosan reprezentatív mintáját elemezte 2200 ember válaszai alapján. A szakemberek arra kerestek magyarázatot: egyesek miért vélekednek negatívan a védőoltásokról, ami sok esetben maga után vonja, hogy nem is adatják be azokat kedvencüknek.

Nem véletlenül kötelező a veszettség elleni védőoltás. Fotó: Getty Images

Az oltásellenesek a kutyájukat is féltik tőle

Az is kiderült, hogy akik nem bíznak az emberek számára kifejlesztett vakcinákban, azok nagyobb arányban utasítják el az állatoknak készülteket is. A kutyák számára kifejlesztett veszettség elleni védőoltás ugyanakkor évente kötelező, mégpedig nem véletlenül. A betegség ugyanis a mai napig gyógyíthatatlan, ráadásul az emberekre nézve is halálos kimenetelű. Emellett a többi ajánlott, kutyák számára kifejlesztett oltást is fontos lenne beadatni, azok ugyanis egy komolyabb fertőzés esetén megmenthetik négylábú társunk életét.