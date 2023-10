„Harag gyűlik bennünk az erőszak és igazságtalanság láttán” – Hogyan kezeljük a háborút?

Félelem és aggodalom tölt el az Izrael és a Hamász közötti konfliktus hallatán? Szomorúság lesz rajtad úrrá, ha belegondolsz, milyen sok szenvedésen mehetnek át az ott élők és mennyi ártatlan veszíti életét? Harag és düh gyűlik fel benned az erőszak és az igazságtalanság láttán? Mutatjuk, hogy a mentális egészséggel foglalkozó Mélylevegő Projekt szerint mi állhat az érzéseid hátterében, illetve hogyan csökkentheted a szorongásod mértékét.

Természetes, ha felkavarnak a szívszorító felvételek és a horrorisztikus szalagcímek. Fotó: Getty Images

Amikor a békés mindennapok rémálommá válnak

Ebben a helyzetben azért telítődhetsz negatív érzésekkel, mert mélyen empatizálsz az ott élőkkel. Ezt jelzi, hogy összeszorul a szíved, ha eszedbe jut, milyen könnyen és gyorsan szűnhet meg egy emberi élet. Másrészt – ahogy a Mélylevegő Projekt posztjában is írják – egy háború híre felélesztheti a saját életed és a szeretteid iránti aggodalmat, valamint – még ha csak közvetetten is – kénytelen vagy szembenézni a halál tényével. Mindez pedig komoly szorongást is kiválthat.

Ezek segíthetnek a szorongás csökkentésében

„Ebben a helyzetben a bizonytalanság forrását nem tudod megszüntetni. Arra viszont van ráhatásod, hogyan kezeled, miként reagálsz rá” – fogalmaztak a bejegyzésben. A posztban arra is kitértek, hogyan csökkentheted a szorongásodat. Az alábbiakat ajánlják.