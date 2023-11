Gyorsan terjed egy vírust rejtő poszt a Facebookon

„Sajnos most történt egy baleset. Szerintem ismered őt. Sajnálom...” – ezzel a szöveggel igyekszik azonnali kattintásra bírni a felhasználókat a bejegyzés a HVG cikke szerint. Jellemző, hogy a fenti üzenet mellett korábbi hazai balesetekről készült tévéfelvételek egy-egy pillanatképe is megjelenik, amelyen jól felismerhetőek a magyar rendőrök és tűzoltók, növelve a felhívás hitelességét, illetve annak látszatát. Ugyancsak bizalmat kelthet, hogy a poszttal ismerőseink megosztása révén találkozhatunk üzenőfalunkon.



Csakhogy, mint arra a HVG figyelmeztet, a bejegyzés nem több kártékony átverésnél. Kattintás után a belinkelt oldal asztali gépen többnyire csupán egy fehér lapot mutat, okostelefonon megnyitva viszont többször is átirányítja a felhasználót. A sorozat végén jobb esetben egy ártalmatlan weboldalra jut, rosszabb esetben viszont egy olyan lapra, amely segítségével maga a vírus terjed. A vírus pedig átveheti az irányítást a megfertőzött Facebook-fiók felett, továbbosztva a halálos baleset hírét.



A HVG azt tanácsolja, hogy akinek a nevében a vírus már megosztotta a bejegyzést a Facebookon, minél hamarabb váltson jelszót.

Borítókép: Getty Images