Gyertya, fű, nyers tehéntőgy – mindent felfalt ez a férfi

Charles Domery arról híresült el, hogy lényegében bármit megevett. Csillapíthatatlan étvágya sikeressé tette, egyúttal ez keltette fel iránta a tudósok érdeklődését is – számol be a Telex arról a lengyel származású katonáról, aki a porosz, majd a francia hadseregben szolgált a 18. században.

Még az ellenséghez is átállt, hátha ott többet adnak

Domery 1778-ban született egy lengyel család kilencedik gyermekeként. A leírások szerint már kiskorában szokatlan nagy étvágya volt, ahogy hozzá hasonlóan a testvéreinek is. Nagy étvágya idővel aztán még tovább nőtt, amikor pedig a porosz hadseregben élelmiszerhiány alakult ki, egyből átpártolt az ellenséghez, a franciákhoz, hátha ott akad még étel. Fékezhetetlen éhsége miatt több mint 174 macskát is megevett egy évben, és bár utálta a zöldségeket, a füvet valamiért imádta. Egy idő után rászokott a nyers húsra, (a bikamáj volt a kedvence), ráadásul – a feljegyzések szerint – egyszer állítólag megpróbálta megenni egyik társának egy támadás során lerobbantott lábát is.

1799-ben Domery és társai hadifogságba kerültek, ahol szigorúan kiszámított fejadagot kaptak. Ez pedig – ahogy arra számítani lehetett – nem volt neki elég, ezért a táborban sokszor gyertyát és patkányt is evett. Furcsa szokásaival felkeltette a fogolyparancsnok érdeklődését, így a 18-19. század brit tudósai kísérleteikbe is bevonták. Volt, amikor hajnal 4-kor felébresztették, hogy egyen meg négy kiló tehéntőgyet, máskor meg öt kiló nyers marhahúst és egy tucat gyertyát etettek meg vele. Ám mindezeket ő készséggel elfogyasztotta, sőt – érthetetlen módon – sosem panaszkodott gyomorbántalmakra.