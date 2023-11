Ezért veszélyes, ha rozsdás szögbe lépsz

Északkeleten a köd fokozatosan feloszlik, az összefüggő, vastag felhőzet fokozatosan hazánk délkeleti felére, majd délután egyre inkább a délkeleti, keleti határvidékre szorul, mögötte gyorsan vonuló felhőtömbök zavarják a napsütést. Elszórtan valószínű havas eső zápor, hózápor, késő estig a Miskolc-Szeged vonal szélesebb sávjában helyenként vékony hóréteg is kialakulhat. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. Az ország nyugati felén, kétharmadán megélénkül, megerősödik az északnyugati szél, az Észak-Dunántúlon viharos lökések is várhatók. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul. Késő estére általában -4 és +1 fok közé hűl le a levegő. Élénk szél, havas eső, hózápor és csikorgató hideg várható.