Ezért ne ugorj felhevült testtel a hideg vízbe

Érkezik a nyár és vele együtt a kánikula is. Ilyenkor mindenkinek jól esik egy kicsit hűsölni a hideg vízben, amíg azonban a víz nem melegszik fel kellőképpen, még a legügyesebb úszók is a fulladás veszélyét kockáztatják. A hideg víz ugyanis önkéntelen reflexeket vált ki a szervezetben, ami zihálásra, hiperventillációra, tájékozódási zavarra és az izomkontroll hiányára késztet, mindez együttesen pedig megakadályozhatja, hogy a fürdőző partra ússzon – írja a National Geographic. Ez persze leginkább a tengerparttal rendelkező országokat érinti, ám Magyarországon is figyelni kell a lehetséges kockázatokra.

Ne ugorjunk felhevült testtel a hideg vízbe! Fotó: Getty Images

Mindennek a hőség az oka

A seattle-i Országos Meteorológiai Szolgálat nemrégiben felhívást tett közzé a közösségi médiában, amelyben figyelmeztet: a levegő lehet, hogy meleg, de a víz még hideg. A legnagyobb veszélyt a hőhullám alatt maga a hőség jelenti, amely veszélyes szintre emelheti a testmaghőmérsékletet, hőgutát és halált okozva. A hőhullámok azonban az úgynevezett sérüléses halálesetek számát is megdobhatják. Ide tartoznak a vízbefulladások, valamint a közlekedési balesetek, erőszakos cselekmények vagy mentális krízisek következtében bekövetkező halálesetek.

A Washingtoni Egyetem kutatói megállapították, hogy a Csendes-óceán északnyugati részét és Kanada nyugati részét 2021-ben sújtó szélsőséges hőség idején 159-cel több sérüléses haláleset történt, mint amennyire az évnek ebben az időszakában Washingtonban számítani lehetett volna. Washington nyugati felében már most is rendszeresen történnek hidegvízi fulladások, mivel az embereket az év első meleg napjai a szabadba csábították. A helyi hatóságok ezért a mentőmellény használatát szorgalmazzák.

Lassan merülj bele!

Az emberek többsége nem veszi elég komolyan a hideg víz okozta fulladás kockázatát, pedig bármely hideg vízzel rendelkező régióban fennáll a hidegsokk és a fulladás veszélye. A késő tavaszi, kora nyári szélsőséges hőség növelheti a hideg vízbe fulladások számát Kanadában és az Egyesült Államok északi részén, valamint Skandináviában és Észak-Európa többi részén. Az Egyesült Királyságban, ahol 2022-ben rekordot döntöttek a hőhullámok, a part menti vizek egész évben hidegek.

A megnövekedett kockázat nem jelenti azt, hogy soha nem mehetünk hideg vízbe, a szakemberek azonban azt javasolják, hogy lassan merüljünk bele, és a fürdés elején még mindenképp tartsuk a fejünket kint a vízből.

