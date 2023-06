Előkerült vélhetően az utolsó fotó Suhajda Szilárdról. A Mount Everesten készítette róla Ben Ferrer hegymászó.

Mint emlékezetes, Suhajda Szilárd teherordók és pótlólagos oxigén használata nélkül akarta megmászni a Föld legmagasabb csúcsát, ám sajnos nem tért vissza, testét azóta sem találták meg.

fotó: getty

Ben Ferrer, a Seven Summit Climbs csapat tagja a Suhajda csúcstámadását követő napon reggel tért vissza az Everest csúcsáról. Mint meséli, aznap találkozott egy hegymászóval, aki egyedül ült, nem is túl messze a végcéltól - írja az Explorersweb. Ferrer készített róla egy fotót, de nem gondolta volna, hogy ez lesz az utolsó. Most beleegyezett, hogy közzétegyék a képet, IDE KATTINTVA lehet megnézni.



" 8400 méteren voltunk - nyilatkozta az ExplorersWebnek. - Elég fáradtnak tűnt, azt hittem, a csapatával beszél. Köszöntem neki megkérdeztem, hogy van, ő csak annyit válaszolt, hogy 'jól'" – idézi fel a sporttárs.

Mint azóta tudni lehet, Szilárd akkor még folytatta az útját, sőt, még hat órával később is látták őt. Ekkor azonban már nem válaszolt. „Csak ment felfelé elszántan” – mondta Elia Saikaly.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!