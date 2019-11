Egyre több a fertőzés a kórházakban

A 2018-as év adatait összesítő jelentés szerint tavaly 4458 beteget kellett antibiotikumoknak ellenálló fertőzésekkel kezelni. Voltak, akiket több szuperbaktérium is megtámadott, így az NNK összesen 5153 esetet regisztrált. Csak az összehasonlítás kedvéért: 2013-ban még csupán 3837 esetet jelentettek a különböző állami egészségügyi intézmények, azóta pedig évről évre növekszik az esetszám. A tavalyi adat mintegy 34 százalékos emelkedést jelent alig öt év leforgása alatt.

A statisztikából az is kiderül, hogy a 4458 betegből 206 páciens úgy veszítette életét, hogy a halál oka legalább részben a rezisztensfertőzésvolt. Ez azt jelenti, hogy minden száz érintettből majdnem ötnél végzetesnek bizonyult a kórházi fertőzés. Az összes eset közel harmadában húgyúti fertőzés lépett fel, több mint ötödében sebfertőzés, de szintén magas a légúti és a véráramfertőzések aránya is. A legtöbb megbetegedés belgyógyászati és sebészeti osztályokon történt, az érintett páciensek átlagéletkora pedig 67,2 év. A fertőzések zömét Escherichia coli, Klebsiella spp. és multirezisztens Staphylococcus aureus baktériumok váltották ki.

A jelentés szerint tavaly a megelőző évhez képest emelkedett a Clostridium difficile okozta, hasmenést kiváltó kórházi fertőzések száma, valamint a véráramfertőzések száma is. Érdemes hozzátenni, hogy ezek az adatok nem feltétlenül tükrözik a teljes valóságot, bár minden bizonnyal közelítenek ahhoz. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott 134 hazai kórházból ugyanis 87 küldött jelentést a fertőzések alakulásáról, így a jelentés a kórházból kibocsájtott betegek 96 százalékát fedi le.

Ezért veszélyes az antibiotikumrezisztencia

Az antibiotikumok olyan gyógykészítmények, amelyekkel bakteriális fertőzéseket lehet kezelni. Egyes baktériumok azonban úgy alkalmazkodnak, hogy ellenállóvá válnak az ellenük bevetett antibiotikum vagy antibiotikumok hatására Az így fellépő fertőzések gyógyítása nehezebb, ezáltal hosszabb kórházi ápolást, emelkedő egészségügyi kiadásokat, valamint növekvő halálozási arányt eredményeznek. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) álláspontja az, hogy a világnak sürgősen változtatnia kell antibiotikumhasználati szokásain - beleértve a betegeket is. Ellenkező esetben rövidesen beköszönthet egy olyan korszak, amikor teljesen általános és ma még ártalmatlannak számító fertőzések is ismét halálossá válnak.