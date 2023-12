Így védhető ki a gyulladásos bélbetegség

Többnyire felhős időre számíthatunk, de időszakosan akár nagyobb területen felszakadozhat, csökkenhet a felhőzet, és napközben a látási viszonyok is fokozatosan javulnak. Tartósabban az Északi-középhegység tágabb térségében marad borult, párás az idő. Elszórtan előfordulhat gyenge intenzitású csapadék: főleg eső, zápor, de Borsodban és a hegyekben hó is lehet, a fagyos részeken pedig reggel még átmeneti ónos eső sem zárható ki. A délies szelet élénk, főként a magasabban fekvő helyeken olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +9 fok között várható, az Északi-középhegységben lesz a leghidegebb. Késő este -3, +6 fok közötti értéket mérhetünk. A meleg- és a hidegfrontra érzékenyek is tapasztalhatnak ezen a napon fejfájást és ízületi panaszokat.