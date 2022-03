A világ egyik legsúlyosabb egészségügyi válsága Etiópiában van - jelentette ki szerdán Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója a sajtótájékoztatóján. Miközben a világ figyelme az ukrajnai vérontásra összpontosul, Tedrosz szerint "a világon sehol másutt nincs annyira veszélyben emberek millióinak egészsége, mint Etiópia forrongó Tigré tartományában".

Negyvenezer HIV-fertőzött nem kap kezelést

A tigréi származású főigazgató katasztrofálisnak nevezte az ottani állapotokat, mondván, hogy a térség már 500 napja el van vágva a külvilágtól. Hangsúlyozta, hogy december közepétől nem jutott be a tartományba élelmiszersegély és a WHO helyzetértékelése szerint a helyi egészségügyi létesítmények háromnegyede megsemmisült. A régióban nagyjából negyvenezer HIV-fertőzött nem kap kezelést.

"Igen, tigréi vagyok, és ez a krízis személyesen érint engem és családomat, illetve barátaimat is" - húzta alá Tedrosz. "Nekem a WHO főigazgatójaként ugyanakkor kötelességem megvédeni és támogatni az egészségügyet, mindenütt, ahol veszélybe kerül, és sehol máshol a világon nincs akkora veszélyben emberek millióinak egészsége, mint Tigrében" - tette hozzá.

Tedrosz Ukrajnára tekintve arról beszélt, hogy a WHO eddig 43 támadást dokumentált egészségügyi dolgozók és létesítmények ellen az orosz hadművelet február 24-i kezdete óta. Egyben felszólította a konfliktus szereplőit, hogy vessenek véget ezeknek az atrocitásoknak. Mint mondta, a WHO több ukrán városba nyitott ellátási útvonalat, bár helyenként nagy nehézséget jelent bejutni ezekbe. Tedrosz mindemellett felhívta figyelmet arra is, hogy a WHO "nem csupán" az ukrajnai és etiópiai válsággócokkal foglalkozik, hanem egyebek között a jemeni és szíriai krízisekkel is.

Az addisz-abebai kormány részéről nemrégiben kemény bírálatok érték Tedroszt, mert erőteljesen kifogásolta, hogy az etióp vezetés miként kezeli a forrongó Tigrében kialakult helyzetet. Az etióp hadsereg és az etnikai alapon szerveződött Tigréi Népi Felszabadítási Front (TPLF) fegyveresei között 2020 novemberében robbant ki fegyveres konfliktus. A harcokban és légicsapásokban tízezrek vesztették életüket, milliók váltak földönfutóvá, és súlyos humanitárius válság alakult ki.