Duplájára drágulhat az iskolai menza

Július elsejével lepergett a koronavírus-veszélyhelyzet, megszűnt a közszolgáltatási díjak emelésének tilalma, be is indultak országszerte a drágítások a közétkeztetésben - írja a hvg.hu. Az új összegek azonban még így is csupán a veszteségek mérséklésére elegendőek, a kilátások pedig annyira borúsak, hogy még az év vége előtt újabb drágítás lenne szükséges ahhoz, hogy talpon bírjanak maradni.

Jelentős drágulásra kényszerültek a cégek

A drágulás mértéke országszerte eltérő, de az általánosan elmondható, hogy az önkormányzatok nagyon nem szívesen lépnek meg a minimálisan szükségesnél nagyobb áremelést, mert tartanak a lakosok reakcióitól. Így aztán hiába tartana jelenleg széles körben napi mintegy 1200 forintos díjat szükségesnek a szakma, az esetek többségében még a mostani, jelentősebbnek mondható emeléssel együtt is bőven ezer forint alatt marad a napi háromszori étkezés az óvodákban és az általános iskolákban.

Országszerte nagyot drágulhat a gyermekétkeztetés. Fotó: Getty Images

A főváros 13. kerülete a háromszori óvodai étkezés árát most emelte egységesen napi 359 forintról 546 forintra, az általános iskolákban pedig 451 forintról 623-ra. Huszonegy napi étkezéssel számolva az óvodai számla így 7539 forintról 11 466-ra emelkedik, az általános iskolai pedig 9130 forintról 13 083 forintra.

Más intézményekben viszont még ennél is radikálisabb áremelésről számoltak be, a hvg.hu kérdésére válaszoló egyik szülő szerint 14 500 forintról 28 ezer forintra emelkedik a háromszori étkezés ára az iskolában. Az egyik kisközség polgármestere a közelmúltban 90 százalékkal emelte meg az étkeztetés díját, mivel fogalma sincs arról, hogy milyen rezsiemelkedéssel kell szembenézniük ősszel. A hátrányos helyzetű térség polgármestere ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a gyerekek szinte kivétel nélkül jogosultak az ingyenes vagy félárú étkezésre.

A menzacégeknek a rezsirobbanás és az alapanyagár-emelés a legfájóbb. Utóbbiak egy általunk megkérdezett cégvezető szerint 2021-hez képest összességében 35-40 százalékkal emelkedtek idén augusztusra, de hallottunk olyan vállalatról is, melynek beszerzési költségei 50 százalékkal nőttek meg.

