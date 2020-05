Darázscsípés: kire veszélyes?

Nemcsak a darázs, hanem számos más rovar is megcsíphet minket, ezzel pedig kis koncentrációjú méreganyag kerül a szervezetünkbe. A legtöbb esetben ez helyi szinten vált csak ki gyulladást, a méreganyaggal azimmunrendszermég könnyen elbánhat. Komolyabb tünetekkel sem jár a csípés ilyenkor, a helyén keletkező piros foltot, illetve a viszketést antihisztamin tartalmú viszketéscsillapító és gyulladáscsökkentő kenőcsök enyhíthetik. Veszélyessé akkor válik a rovarcsípés, ha valamilyen allergiás reakciót vált ki a szervezetből. Mit tehetünk ebben az esetben? Háziorvost kérdeztünk.

A hétköznapi életben a legtöbb gerinctelen állat által okozott fájdalmat csípésnek nevezzük. A fájdalomokozás mechanizmusát vizsgálva viszont rájöhetünk, hogy a fogalmat hibásan használjuk. Az alábbi cikkünkkel segítünk eligazodni a fájdalmas marások, harapások, szúrások és csípések között!

Az allergiás reakció első jelei

"A darázscsípés minden esetben égő fájdalommal jár, és az érintett bőrfelület is kipirosodhat, de ezek még természetes, veszélytelen tünetek. Allergiás reakcióra utalhat, hogyha a csípés helye megduzzad és viszketni is kezd, ha pedig a nyaki régióban, illetve a száj környékén alakul ki duzzanat, amelyet fulladásérzés kísér, már anafilaxiás sokkról beszélhetünk. Ez könnyen súlyos, akár életveszélyes állapotot eredményezhet" - mondta el a HáziPatika.com megkeresésére Dr. Szebényi Attila háziorvos. A sokk nehéz légzéssel, fulladással jár, a legszembetűnőbb tünetek pedig az arcon megjelenő ödémás duzzanatok. Az enyhe szédülés, sápadtság a vérnyomás drasztikus csökkenése miatt ájulásig fokozódhat, súlyos esetben keringési problémák is felléphetnek. Ha pedig az ödéma a légutakban jelentkezik, akkor a légzés leállását okozhatja.

A darazsak fullánkjukon keresztül juttatják a méreganyagot áldozatukba

Általában az allergiás reakciók a csípést követő fél órában jelentkeznek, nem ritka azonban, hogy akár 48 órával később mutatkoznak meg az első tünetek. Ilyen hosszú idő elteltével a csípés már nagy valószínűséggel nem okoz komoly panaszokat, de érdemes lehet ilyenkor is felkeresni egy háziorvost - javasolta Dr. Szebényi Attila.

A túrázók, természetjárók, vagy munkakörük miatt a szabadban sok időt eltöltött emberek óvintézkedéseket tehetnek ugyan, de a darázscsípés ellen hatékony megelőzési mód nem ismert. Több olyan készítmény is kapható azonban, amellyel a veszélyes allergiás reakciók gyorsan kezelhetőek. "Az allergológiai szakrendeléseken olyan injekciót írhatnak fel az orvosok, melyet allergiás reakció esetén saját maguknak is beadhatnak a betegek. Fontos, hogy a veszélyeztetettek mindig tartsanak maguknál ebből a készítményből, így a csípés sem válthat ki náluk életveszélyes állapotot" - hangsúlyozta a háziorvos.

Háromszázezer magyart érinthet

A nagyobb gondot azt jelenti, hogy az emberek többségének saját bőrén kell megtapasztalnia, hogy allergiás-e a darázs csípésére. Többféle allergiateszt is kapható ugyan a patikákban, de a darázscsípés okozta reakciót csak kórházban, szakemberek kontrollja alatt vizsgálhatják, hiszen az imént említett anafilaxiás sokk akár életveszélyes állapotot is előidézhet. A becslések szerint egyébként a felnőttek három százalékát érinti a méh- vagy darázsméreg-allergia, ez Magyarországon mintegy 300 ezer embert jelent.

Az anafilaxiás sokkot a legsúlyosabb allergiás reakciók között tartják számon, és nemcsak rovarcsípés, de bizonyos ételek fogyasztása is kiválthatja. A leggyakoribb allergének a diófélék, a földimogyoró, a hal és a tenger gyümölcsei, illetve gyermekeknél a tej-és tojásfehérjék, illetve a szója. Emellett bizonyos gyógyszerek is - főként antibiotikumok, illetve nem szteroid gyulladásgátlók - kiválthatnak életveszélyes állapotot az arra érzékenyek szervezetében. Az egyetlen valóban hatékony megoldást a gyógyszeres kezelés - adrenalininjekció - jelenti. A közhiedelemmel ellentétben nem segít az sem, ha kalciumot adunk a betegnek. Az első tünetek észlelésekor mielőbb orvosi segítséget kell kérnünk, a beteg élete múlhat ugyanis azon, hogy a tüneteket enyhítő készítményt mikor kapja meg.