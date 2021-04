COVID-oltás: ez a vakcina is okozhat vérrögöt

Koronavírus-oltás: fontos SMS-t kaphatunk a napokban - olvassa el a részleteket!

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, a Johnson and Johnson gyógyszeripari vállalata, a Janssen által kifejlesztett koronavírus-vakcinával kapcsolatban is felmerült a vérrögképződés lehetséges kockázata. Az akkori közlés szerint négy alkalommal jelentettek tromboembóliás eseményeket - azaz érelzáródás veszélyével járó vérrögképződést - azoknál, akik ezt az oltóanyagot kapták meg. Az egyik eset halálos kimenetelű volt. Később pedig még két erre utaló esetet jelentettek. Az EMA illetékes kockázatértékelő bizottsága (PRAC) azonnal megkezdte az esetek kivizsgálását, döntésüket pedig kedden közölték.

Feltüntetik nagyon ritka mellékhatásként a vérrögképződést.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Frissítik a termékinformációt

A PRAC álláspontja szerint szükséges az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett Janssen-vakcina termékinformációjának frissítése. Javaslatuk szerint az oltóanyag esetében a vérrögképződés esetleges veszélyét fel kell tüntetni a vakcina nagyon ritka mellékhatásaként. "Az egészségügyi szakembereknek és az oltásra váróknak tisztában kell lenniük azzal az eshetőséggel, hogy a beoltástól számított három héten belül nagyon ritka esetekben előfordulhat vérrögök képződése, illetve a trombociták számának csökkenése" - fogalmaztak.

Ezt kell tudni a vérrögképződéses esetekről

Az eddig jelentett esetek jellemzően 60 év alattiaknál, többségükben nők között fordultak elő a COVID-19 elleni védőoltás beadatását követő két héten belül. A jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok alapján azonban konkrét kockázati tényezőt nem azonosítottak. A vizsgált esetek azonban hasonlóságot mutatnak az AstraZeneca oltóanyagánál jelentkező nagyon ritka rendellenességgel. A vérrögképződés szokatlan módon az agy sinus vénáiban, a hasi vénákban és az artériákban fordult elő.

Miért okozhat egy vakcina vérrögöt?

A vérrögképződés egyik elfogadható magyarázata, hogy a koronavírus-vakcina immunválaszt vált ki, amely hasonló állapothoz vezet, mint amely a heparinnal kezelt betegeknél néha előfordul. Az úgynevezett heparin indukálta trombocitopénia (HIT) a heparinkezelés egyik legsúlyosabb szövődménye, amely adott esetben tromboemboliás komplikációkhoz vezet.

Mi jelezheti, hogy baj van?

Nagyon fontos, hogy a vérrögképződés esetleges veszélye esetén azonnali orvoshoz forduljanak az érintettek! Az árulkodó jelek közé tartozik a légszomj, a mellkasi vagy hasi fájdalom, afejfájásés a homályos látás. Gyanúra ad okot továbbá, ha a lábban duzzanat jelenik meg, vagy apró vérfoltok jelennek meg a bőr alatt az injekció beadásának helyén kívül.

