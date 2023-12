Besokalltak a balatoni települések a vadállatoktól

Évtizedek óta komoly problémát okoz a Balaton környezetében a nagyvadak bel- és külterületi elszaporodása – idézi az InfoRádió Hebling Zsolt alsóörsi polgármestert, a szövetség társelnöként. Hebling elmondása szerint a művelés alól kivett területeken bokros-fás növénytársulások nőttek, amelyek kiváló búvóhelyet kínálnak a vadállatok számára – sokfelé a lakóövezetek közvetlen közelében.



A nagyvadak megeszik a mezőgazdasági terményeket, ezáltal sok kárt okoznak. Védekezni csupán drága, magas kerítésekkel lehet ellenük. Sokan ezért inkább fel is hagytak a kiskerti mezőgazdasággal, szőlőműveléssel. Ezenkívül a túlszaporodott nagyvadak Hebling szerint rengeteg közlekedési balesetet is előidéznek. Azok az autósok pedig, akik nem rendelkeznek cascóval, nem számíthatnak kártérítésre, mi több, akár arra is kötelezhetők, hogy megtérítsék az elhullott vad, illetve trófea értékét.



Hasonlóan sok gondot okoznak az ugyancsak túlszaporodó varjak. Az üdülőövezetekben kifosztják az énekesmadarak fészkeit, bepiszkítják a turistaútvonalakat, széthordják a szemetet, valamint a kiskertekben is sok kárt csinálnak. Mindezen problémák felmérése és megoldás érdekében a Balatoni Szövetség az agrárminiszterhez fordul segítségért.

