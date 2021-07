Az inváziós szúnyogfajokkal ezért kell vigyázni

Már több mint kétezer lakossági bejelentést tart nyilván a "Szúnyogmonitor", amely az új, úgynevezett inváziós szúnyogfajok elterjedését vizsgálja - derült ki az ATV Híradó riportjából. Bár olyan súlyos betegségeket terjeszthetnek, mint a nyugat-nílusi láz, vagy a kutyákra veszélyes szív- és bőrférgesség, szakemberek szerint nincs ok a pánikra. Fontos ugyanakkor, hogy figyeljünk ezekre a rovarokra.

Itthon is egyre elterjedtebbek az inváziós szúnyogfajok. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Nem vagyunk felkészülve a csípésükre

Kurucz Kornélia biológus azt mondta az ázsiai tigrisszúnyogról - amelyre egyébként két másik inváziós faj, a japán és a koreai bozótszúnyog is hasonlít -, hogy "nagyon kontrasztos, fekete-fehér színezetűek, csíkosak, a lábaikon is fehér csíkok, sávok találhatóak, illetve a tor részen, a szúnyog háti részén található mintázat az, ami egyértelműen elárulja számunkra, hogy mely fajjal van dolgunk". Garamszegi László Zsolt ökológus pedig arról beszélt, hogy az európai ember nincs felkészülve ezeknek a szúnyogoknak a csípésére. Mint azt a szakember elmagyarázta, a rovar nyálával bekerülő fehérjék akár eltérő immunválaszt is kiválthatnak, például sokkal hevesebb viszketést.

Irtási lehetőségek

Ami az irtásukat illeti, a szúnyoggyérítésért felelős Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tanácsadója, Sáringer-Kenyeres Tamás szerint mind a biológiai irtásnak, mind a kémiai szórásnak van előnye és hátránya is. "A biológiainak az, hogy egy természetbarát, környezetbarát, és a mi megítélésünk szerint relatív gazdaságos technológia. A kémiainak meg, hogy rendkívül gyors beavatkozást és látványos eredményt lehet elérni, sajnos hosszú távon kevéssé, de ez a rövid távú hatás is rendkívül fontos" - véli a szakember.