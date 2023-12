„Arcot, szájat fújtak, mellkast dörzsöltek” – csecsemőt mentettek az M3-ason

Szinte mindenhol borult lesz az ég, többfelé várható nagyrészt havazás, a Dunántúl nyugati részein havas eső, eső. A havas esőbe, esőbe váltás határa csak lassan tolódik kelet, északkelet felé, sőt időszakosan vissza is hullámozhat. Átmeneti, olvadozó vizes, tapadó hóréteg többfelé kialakulhat, ami a hegyekben vastag is lehet. Az Észak-Dunántúlon valószínű a legtöbb, kiadós csapadék. Késő délután északnyugaton ismét erőre kap az északnyugati szél, és újból viharos széllökések kísérhetik. Késő este 0 és +8 fok között alakul a hőmérséklet. Eső, hó, viharos szél és napsütés is lesz ma, ráadásul kettősfronti hatás nehezítheti a frontérzékenyek napját.