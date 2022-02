Két éve folyamatosan pozitív a koronavírustesztje egy török férfinak. Muzaffer Kayasanon eddig 78 PCR-tesztet végeztek el, és mind pozitív eredményt mutatott, ezzel ő a leghosszabb ideje számontartott koronavírusos fertőzött Törökországban - derül ki az Independent videójából.

A férfi szervezetében évek óta kimutatható a vírus. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Az Isztambulban élő férfi a járvány első hullámakor betegedett meg, majd nem sokkal utána újra elkapta a vírust, betegsége pedig azóta is tart. Kórházban is volt, egy ideje otthonában ápolják, gyerekeit csak az ablakon keresztül láthatja. Kezelőorvosai szerint az 56 éves páciens azért kaphatja el újra és újra a vírusfertőzést, mert leukémiában szenved, és ezért annyira gyenge az immunrendszere, hogy akár egy macska is továbbadhatja neki a betegséget.