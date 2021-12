Összefoglaljuk, mi történik a szervezetben mRNS-vakcina hatására

Melyek a legfontosabb kérdések az mRNS-vakcinákról?

A koronavírus legveszélyesebb része a tüskefehérje, mert ez teszi lehetővé, hogy a vírus - cseppfertőzéssel a szervezetünkbe kerülve - a tüskefehérje felszíni receptorainak segítségével sejtjeinkhez kapcsolódjon.1

Az mRNS-vakcinák a koronavírus tüskefehérjéje elleni küzdelemre képezik ki az immunrendszert. h i r d e t é s Fotó: Getty Images

Az mRNS-alapú vakcinák éppen a koronavírus tüskefehérjéjét célozzák meg. Mégpedig úgy, hogy a tüskefehérje genetikai információját rejtő hírvivő RNS-molekulát juttatják be a sejtek sejtmagon kívüli részébe, lipidtartalmú nanorészecskébe csomagolva, hogy az értékes molekula ne sérüljön. A sejtek leolvassák az érkező "utasításokat", megfejtik azokat, majd elkezdik a tüskefehérje-gyártást. Ezek aztán a sejtből a sejtfelszínre jutnak, arra késztetve az immunrendszert, hogy idegen anyagként, vagyis behatolóként azonosítsa és azonnal elkezdjen védekezni ellenük.2

Ekkor a születésünktől alakuló, erősödő adaptív immunrendszerünk több fronton is beindítja a védekezést. Elkezdődik az antitesttermelés és a sejtes immunitás is. A sejtes immunitásban T és B immunsejtek vesznek részt. Nagyon leegyszerűsítve a B sejtek az ellenanyag termelésért felelősek, míg a T sejteknek különböző szerepük lehet, többek között a fertőzött sejtek elpusztításában is részt vesznek.3

Miután a hírvivő RNS-molekula elvégezte a munkáját, a sejtek lebontják és eltávolítják. Nem marad a szervezetünkben, nem okoz károkat a sejtjeinkben. Nem jut be a sejtmagba, vagyis nem fér hozzá a sejtek DNS-éhez, így nem képes arra, hogy azokat "átírja", "kódolja".2

Referenciák:

Wang L, at al. Blockade of SARS-CoV-2 spike protein-mediated cell-cell fusion using COVID-19 convalescent plasma. Sci Rep. 2021 Mar 10;11(1):5558. doi: 10.1038/s41598-021-84840-3. PMID: 33692386; PMCID: PMC7946952. Understanding mRNA COVID-19 Vaccines | CDC Utolsó megtekintés 2021. november 17. Understanding How Vaccines Work | CDC Utolsó megtekintés 2021. november 17.

PP-CVV-HUN-0053, OGYÉI engedélyszám: OGYÉI/73877-2/2021, Anyag lezárás dátuma: 2021. 11 19. Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park, "A" épület Tel.: 06-1-488-3700, www. pfizer.hu

A cikket a Pfizer Kft. támogatta.

A jelen cikk nem helyettesíti kezelőorvos tanácsát az oltásokra vonatkozóan. Koronavírus elleni védőoltásokra vonatkozó vagy személyre szóló egészségügyi tanácsért forduljon kezelőorvosához.