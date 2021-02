A tervezettnél több koronavírus-vakcinát kap Európa

Az Európai Bizottság november elején hagyta jóvá a Moderna vállalattal kötött oltóanyag-beszerzéséről szóló első szerződést, amely összesen 160 millió adag, új típusú koronavírus elleni oltóanyag megvásárlását teszi lehetővé az unió számára. A Modernával kötött második szerződés értelmében azonban a brüsszeli testület 2021-ben és 2022-ben további 150-150 millió adag oltóanyagot vásárolhat a tagállamok nevében - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Az új szerződés lehetőséget biztosít arra is, hogy az unió az oltást alacsonyabb és közepes jövedelmű országoknak adományozza, vagy átirányítsa más európai országokba.

Újabb szállítmány érkezett a Pfizer-BioNTech-vakcinákból a Szent László Kórházba. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Bővül az uniós oltóanyag-portfólió

A Modernával kötött újabb szerződés kiegészíti az uniós oltóanyag-portfóliót, amelybe a Moderna mellett a Pfizer/BioNTech, az AstraZeneca, a Sanofi-GSK, a Johnson and Johnson és a CureVac vállalatokkal aláírt vakcinabeszerzések szerepelnek. Emellett az uniós bizottság december közepén lezárta az amerikai Novavax vállalattal folytatott megbeszéléseket is a koronavírus elleni lehetséges oltóanyaga beszerzéséről. A tervezett szerződés 100 millió adag, illetve akár további 100 millió oltóanyag megvásárlását tenné lehetővé az Európai Unió számára. "Az uniós oltóanyag-portfólió összesen legalább 2,6 milliárd adag vakcinához biztosít hozzáférést Európának, illetve lehetővé teszi, hogy vakcinákat tudjon juttatni a szomszédjainak és partnereinek is" - fogalmazott von der Leyen.

Növeli uniós vakcinaszállításait a BioNTech

Közben a BioNTech német biotechnológiai vállalkozás bejelentette, hogy tovább növeli az amerikai Pfizer gyógyszergyártó társasággal kifejlesztett, COVID-19 elleni vakcinájából az Európai Unió tagállamainak szánt mennyiséget. A cég közleménye szerint a tervezettnél 200 millióval több adagot szállítanak majd a huszonheteknek. A 200 millióból 75 millió adagot már a második negyedévben kiszállítanak a tagországokna. Az új megállapodás révén az idén 500 millió adagot kap az EU a Comirnaty nevű termékből. A szerződésben rögzített opció szerint ezt a mennyiséget további 100 millió adaggal lehet növelni.

Az Európai Bizottság egyébként a BioNTech és a Pfizer által kifejlesztett koronavírus-vakcina uniós forgalomba hozatalát engedélyezte először, még december 21-én. A Moderna oltóanyaga január 6-án, az AstraZeneca készítménye pedig január 29-én kapta meg feltételes engedélyt.

