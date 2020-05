A koffein kevésbé ismert veszélye

Mi történik, ha koffein kerül az anyatejbe? Részletek itt.

Kávék, teák, energiaitalok összetevőjeként a koffein világszerte az egyik legnépszerűbb és leggyakrabban fogyasztott élénkítőszer. Mindazonáltal nagyon nagy mennyiségben a szervezetbe kerülve súlyos károkat, mi több, akár halált is okozhat. Ennek ellenére, bár több országban, így például az Egyesült Államokban és Ausztráliában is betiltották már a forgalmazását, még ma is sokfelé engedélyezett a koffein tiszta, porított formában történő árusítása.

Mértékletes kávéfogyasztás mellett nem kell koffeintúladagolástól tartani. Fotó: Getty Images

Saját bevallása szerint a brit nő - akinek esetéről kezelőorvosai a BMJ Case Reportsban jelentettek meg részletes tanulmányt - 30 fontot (hozzávetőleg 12 ezer forintot) fizetett egy kilogramm porért egy online áruházban, a terméket pedig már másnap ki is szállították neki. Ezután vett be szándékosan két teáskanállal, majd nem sokkal később súlyos állapotban került be a londoni Queen Elizabeth kórházba - olvasható az iflscience.com cikkében.

50-60 csésze kávé hatása

Már az enyhe koffeintúladagolás, nagyjából 1-2 gramm bevitele is toxikus hatású, így olyan tüneteket idézhet elő, mint a szapora szívverés, a vázizomzat károsodása, zavartság, hallucináció és pszichiátriai értelemben vett mániás epizód fellépése. Alig 5 gramm már végzetes lehet. Ezzel szemben a brit nő 20 gramm koffeint juttatott a szervezetébe, ami nagyjából azzal egyenértékű, mintha egyszerre megivott volna 50-60 csésze kávét.

A kórházba érve erős szívdobogásról, izzadásról, nehézlégzésről és szorongásról számolt be. A pulzusa 109 volt percenként, a vérnyomása pedig leesett. Egyre szaporábbá vált a légzése, illetve hányt is. Az EKG-vizsgálat erős szívritmuszavart, úgynevezett polimorf kamrai tachykardiát azonosított nála, a további tesztek pedig szervezete sav-bázis egyensúlyának felborulását mutatták ki. Állapotán a folyadék- és elektrolitpótlás sem javított érdemben, ezért átszállították az intenzív osztályra, ahol lélegeztetőgépre kötötték, a vérét pedig hemodializíssel kezdték el megtisztítani. Intravénásan kapott különböző szereket a többi között a sav-bázis egyensúlya helyreállítására, szívritmuszavara kezelésére, illetve aktív szenet a koffein megkötésére.

A kombinált kezelés végül eredményesnek bizonyult. A nőt két nap elteltével levehették a lélegeztetőgépről és a dialízisről, majd egy hét megfigyelés után otthonába bocsátották. Egy hónappal később fizikai állapota már normális, családjától pedig sok támogatást kap, illetve pszichiátriai kezelésben is részesül. Orvosai szerint szerencsésnek mondhatja magát, hogy még életben van. Vérének koffeinkoncentrációja hét órával az után, hogy bevette a port, elérte a 147,1 milligrammot literenként, miközben az orvosi szakirodalomban már 80-as érték mellett is regisztráltak végzetes kimenetelű eseteket.