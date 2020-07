A hőség kevésbé ismert veszélye

A nyílt égésterű készülékek esetében az égéstermék hőmérséklete és a lakáson kívüli, környezeti hőmérséklet különbségéből adódó nyomáskülönbség befolyásolhatja a kémény huzatát. Minél magasabb a külső hőmérséklet, annál kisebb a nyomáskülönbség, ami gyengíti a kémény huzathatását.

A nagy hőségnek több veszélye is van, csökkenti például a kémények huzathatását. Fotó: Getty Images

Visszaáramláshoz vezethet az is, ha egy gázkészüléket nem tartanak karban, de például a szagelszívó-ventilátorok, páraelszívók és klímaberendezések is megváltoztathatják a lakásban uralkodó nyomásviszonyokat. Ezeket a készülékeket nem szabad a tüzelőberendezéssel egyidejűleg használni, és arra is figyelni kell, hogy telepítésüket mindenképpen szakember végezze.

A legtöbb eset a fürdőszobában történik

Mik a szén-monoxid-mérgezés tünetei, és hogyan kezelhető az állapot? Kattintson ide a részletekért.

Az OKF kiemelte: a tűzoltók tapasztalatai szerint minden negyedik szén-monoxid-mérgezéses eset a fürdőszobában történik. Az ott üzemelő fűtőkészülékek, kombi gázkészülékek, illetve az átfolyós rendszerű vízmelegítők a mérgező gáz elsődleges forrásai.

Fontos tudni, hogy a szén-monoxid-mérgezés veszélye tulajdonképpen egész évben fenyeget, több háztartásban ugyanis januártól decemberig gázüzemű, fali vízmelegítővel, kazánnal állítják elő a meleg vizet. Célszerű tehát mindig nagyon óvatosnak lenni. Vasárnap egyébként öt ember került kórházba szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt Budapesten.