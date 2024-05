15 rendőrrel és 2 drónnal keresték az eltűnt nőt

„A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrök egy 86 éves, eltévedt néni segítségére siettek, aki gondosórájával jelezte eltűnését” – számolt be róla a police.hu. Mint írták, az idős asszony május 13-án akadt el elektromos mozgássegítő járművével a 13-as főút és a Laktanya köz által határolt erdős részen, távol a lakott területektől. Az eltűnt nő felkutatásában a Komáromi és a Kisbéri Rendőrkapitányság, valamint a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság állományából összesen 15 kolléga és két drón vett részt.

Póczik Máté őrmester és Várszegi Imre zászlós. Fotó: Szabó Gabriella / police.hu

Nem volt könnyű a nyomára bukkanni

„A tevékenységirányítástól tudtuk meg, hogy a komáromi nő, aki szerencsére sérülést nem szenvedett, nem tudott az elektromos robogójával önerőből továbbhaladni. Leszállt a mopedről és gyalog indult tovább a számára ismeretlen környéken. Amikor telefonon elértük, elmondta, eredetileg azért indult útnak, hogy a műszaki hibás járművét szervizbe vigye, de útközben teljesen eltévedt. Természetesen igyekeztünk minél több információt szerezni tőle arról, hogy mit lát maga körül, milyen tájékozódási pontokat ismerhetnénk fel mi, ami meggyorsítaná a keresést. Sajnos csak azt tudtuk meg tőle, hogy hová indult, és hogy épp egy számára ismeretlen mező közepén áll, ami mellett erdő található” – vázolta fel a keresés nehézségeit Várszegi Imre zászlós, körzeti megbízott, aki már húsz éve szolgál.

Az idős nőtől azt is megtudták az egyenruhások, hogy piros pólót és szalmakalapot visel, ám ez sem segített túl sokat. „Először – elmondására támaszkodva – rossz útszakasz mentén kezdtük a keresést. Meg is láttunk egy piros pólós, szalmakalapos alakot, akiről közelebb érve kiderült, egy helyi gazda, aki a földjét műveli” – mesélte Póczik Máté őrmester, járőrvezető, aki már korábban is többször részt vett eltűnt személy utáni kutatásban.

Nem adták fel

A komáromi rendőrök a kezdeti nehézségek után sem adták fel a keresést. Jól tudták ugyanis, az idős asszonyt a kiszáradás, a napszúrás vagy a hőguta veszélye is fenyegeti a délutáni melegben. A hőség miatt a néni egyébként be is akart menni a közeli erdőbe hűsölni, erről azonban lebeszélték az egyenruhások, hiszen úgy a keresésbe bekapcsolódó drónos kollégáiknak sokkal nehezebb dolguk lett volna, mint a nyílt terepen.

Ekkor javasolta Máté, hogy használjuk a rendőrautó hangjelzését, hátha a bajbajutott meghallja a szirénázást, ami nagyon jó ötlet volt, be is vált. A nő hallotta, honnét jön, merre tart a hangjelzés, így tudtuk pontosítani a kutatási területet és betájolni azt az útszakaszt, ahol ő haladt” – emlékezett vissza Várszegi Imre.

A nő egyébként egy idő után annyira elkeseredett, hogy teljesen fel is adta a reményt, hogy valaha megtalálják. A rendőrök azonban próbálták tartani benne a lelket, a családjáról és unokáiról beszélgettek vele, és elmondtam neki, hogy a szerettei várják otthon és minden rendben lesz, csak haladjon tovább a főút felé. Az asszony aztán felismerte a távolban a régi lengyár kéményét, és onnantól már sokkal könnyebb volt a jó helyre irányítani őt és a segítségére siető mentőket is. „Szegény alaposan elfáradt, de nagyon örült nekünk” – jegyezte meg a körzeti megbízott.

Nagy segítséget jelentett a Gondosóra

„Kollégáim kitartása, helyismerete és intuíciója mellett nagy segítséget jelentett a Gondosóra-alkalmazás diszpécserének bejelentése, aki nemcsak az eltűnt asszony utolsó ismert tartózkodási helyét adta meg, de ami nagyon fontos, egy telefonszámot is kaptunk tőle, így a kollégák folyamatos kapcsolatban lehettek vele” – emelte ki Hruby Ottó őrnagy, a Komáromi Rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője, aki helyszíni parancsnokként koordinálta a keresést.