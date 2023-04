Pénz járhat, ha bringával mész dolgozni

Elkészült a Nemzeti Kerékpáros Stratégia, a dokumentum 2030-ig jelöli ki a kerékpáros közlekedés legfontosabb fejlesztési céljait. Révész Máriusz az InfoRádióban kiemelte: a tervek között szerepel, hogy a gyerekek közlekedési alapismeretekből és gyakorlati kerékpározásból is vizsgát tegyenek, a kerékpáros munkába járást pedig akár kilométerpénz igénylésével is támogatnák. „Több mint öt évet dolgoztunk a tervezeten, de természetesen mindenen lehet polírozni, ezért az anyagot társadalmi vitára bocsátottuk, május 22-ig lehet véleményezni. Ha mi is úgy látjuk, hogy előrevisz egy javaslat, akkor be fogjuk építeni” –mondta el az államtitkár.

Aki beteker a munkahelyére, még pénzt is kaphat, legalábbis ez a terv. Fotó: Getty Images

Itt számoltunk be arról a tanulmányról, amely szerint a kerékpározó gyermekek a későbbi életszakaszaikban is sokkal nagyobb arányban ülnek nyeregbe azokhoz képest, akiknél gyerekkorban nem ez volt a szokás.

Kilométerpénz járna a bringázásért

Végeztek kutatásokat is, ezek azt mutatják, hogy a városokban az emberek azért nem mernek kerékpárra szállni, mert nem érzik eléggé biztonságosnak a közlekedést. „A hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján az anyagban egyértelművé tettük, hogy városokban, ahol sok a keresztutca, mindenképp irányhelyes kerékpárutakat, kerékpársávokat kell kiépíteni, sokkal nagyobb ugyanis a baleseti kockázat az egy oldalon vezetett, kétirányú kerékpárutaknál” – ismertette az államtitkár. Hozzátette, hogy a kerékpáros turizmusban a hálózatosodás irányába szeretnének menni. Kijelöltek 12 kerékpáros turisztikai régiót is, ezekben szeretnének fejleszteni.

Most következik a szemléletformálás, ilyen kampány például a már hosszú évek óta működő "Bringázz a munkába!" is. Révész Máriusz a műsorban külön kitért még a gyerekek közlekedési alapismereti tudására. A terv szerint ezekből akár két vizsga is lehetne, egy 4–5. osztályos korban, egy pedig a gimnáziumi évek alatt. A kilométerpénzről pedig elmondta: a munkahelyek biztosíthatnának adómentesen kerékpárokat a munkavállalók számára, ezeket el is számolhatják, sőt a szervizelés költségeit is, ehhez jönne hozzá a bringás kilométerpénz az autós mintájára.

A Nemzeti Kerékpáros Stratégia társadalmi egyeztetése 2023. május 22-ig tart. A stratégia innen tölthető le, a véleményeket, javaslatokat pedig a nks@aofk.hu email címre várják.

