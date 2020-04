Koronavírus: rosszul járt a ferihegyi repülőtér

Korábban a fel- és leszállások száma átlagosan 320 volt naponta. Ez most mindössze 35, és ezek közül csak néhány járat szállít utasokat. A koronavírus okozta helyzet miatt jelenleg a kiszolgált gépek többsége áruszállító járatot teljesít - derül ki a ferihegyi repülőtér üzemeltetőjének közleményéből.

A legtöbb cég legalább 90 százalékkal csökkentette járatait. Fotó: Getty Images

Fekete tavasz

A koronavírus-járvány miatt az utóbbi időben jelentősen lecsökkent a repülőgép-forgalom. Ez a változás azonban az időjárás-előrejelzésekre is hatással van. A részletekért kattintson ide!

Tavaly áprilisban átlagosan 44 ezer utast kezeltek minden nap, most viszont mindössze 275-öt. Tavaly csak a húsvéti időszakban 1311 fel- és leszálló gép közlekedett, amelyek összesen 190 ezer utast szállítottak. Ezzel szemben az idei ünnepek alatt csak 1283 utas fordult meg a repülőtéren - ez egyértelműen a koronavírus-járvány hatása. "Ez a tavasz fekete tavaszként vonul majd be a repülés történelmébe" - véli a cég.

A Budapest Airport tájékoztatott arról is, hogy befejeződött az 1-es futópálya és a hozzá kapcsolódó műszaki előtér felújítása és karbantartása, és már tervezik a 2-es futópálya felújítási munkáit is. Emellett a repülőtér üzemeltetője - a koronavírus miatt forgalommentes időszakot kihasználva - most végzi el a gurulóutak, illetve egyes repülőgép-állóhelyek karbantartását. Megújul továbbá a 2A terminál légi oldali buszos kapuinak várakozó területe is.

Az összes légitársaság bajban van

Az európai légiforgalmi áramlásszervező Eurocontrol adatai szerint a légi járatok száma mintegy 90 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A koronavírus-járvány miatt a legtöbb cég legalább 90 százalékkal csökkentette járatait, néhány légitársaság viszont teljesen leállt.

Egy különleges szemüveggel nagy tömegeknél is lehet mérni a testhőmérsékletet, ráadásul távolról, így elkerülhető a koronavírus-fertőzés - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!