Koronavírus: így repülhetünk a járvány idején

Fontos, hogy az uniós tagállamok átlátható és egységes útmutató alapján kezeljék a határok ellenőrzésének rendszerét, kiszámíthatóvá téve ezzel a határátlépés forgatókönyvét tagállami és uniós szinten. Mindezt a koronavírus-helyzet függvényében, a tagországok közötti kétoldalú megállapodásoknak kell könnyíteniük és gyorsítaniuk a turizmus fellendítése érdekében - hangsúlyozta Gari Capelli. Elengedhetetlenek a további egyeztetések arról is, hogyan lehet nemzeti szintre ültetni az unió turizmusra vonatkozó iránymutatásait. A turizmus helyreállítása során bármiféle megkülönböztetés megengedhetetlen - közölte.

Nagy változások lesznek a repülési szabályokban. Fotó: Getty Images

Változhat a repülés

Koronavírus: ilyen feltételekkel nyaralhatunk külföldön - kattintson a részletekért!

Közben az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) új ajánlásokat fogalmazott meg a koronavírus-járvány idején betartandó repülési szabályokkal kapcsolatban. Az új szabályok a légiutazás minden szegmensére kiterjednek, az induló repülőtérre lépéstől az érkező repülőtér elhagyásáig.

Az EASA és az ECDC irányelvei szerint testhőmérséklet-mérés után csak azok léphetnek be a repülőtérre, akik utaznak, kísérő tehát csak rendkívül indokolt esetben lehet az utassal. A megelőzés azonban már a repülőtérre lépés előtt kezdődik: a légitársaságoknak is tudatosítani kell az emberekben, hogy csak ők léphetnek be a terminálokba, és csak akkor utazzanak, ha egészségesnek érzik magukat, és nem mutatnak koronavírus-fertőzésre utaló tüneteket. Ellenkező esetben az utastól meg lehet tagadni a repülőtérre való belépést vagy a repülőgépbe való beszállítást. Ezek egyébként azoktól is megtagadhatók, akik nem hajlandóak betartani a szabályokat.

A maszk itt is kötelező kellék

A koronavírus esetleges terjedésének megakadályozása érdekében minden utasnak, illetve az utasokkal foglalkozó személyzetnek is kötelező lesz a maszk viselése a repülőtéren és a repülés közben. Ha utazás közben valaki nem hajlandó maszkot hordani, akkor csak emiatt a gép nem szakítja meg az útját, de a szabályt be nem tartó utassal szemben a fogadó ország hatóságai eljárást fognak indítani.

Az utasokat emellett ösztönözni kell az online utasfelvétel, és az önkiszolgáló poggyászleadó automaták használatára, hogy csökkenteni lehessen az érintkezést, ezzel pedig a koronavírus-fertőzés kockázatát is. A repülőtereken az utasfelvétel, az utasbiztonsági ellenőrzés, valamint a beszállítás során is meg kell tartani a másfél méteres távolságot. Fontos továbbá a terület folyamatos takarítása, fertőtlenítése is. A gépek fedélzetén emellett minimálisra csökken majd az ellátás, és az utasok mozgását is csökkenteni kell.

Ha valaki tünetek produkál

Amennyiben a járaton valaki koronavírus-fertőzésre utaló tüneteket produkál, akkor lehetőség szerint az utolsó sorban, az ablak mellett kell leültetni, két soros távolságra a többi utastól. Az EASA és az ECDC egyébként nem támogatja az úgynevezett biológiai - vagy immunitási - útlevél bevezetését, illetve a teszteléseket sem. Indoklásul szerint az emberek immunreakciója eltérő mértékű lehet, a gyorstesztek pedig nem elég megbízhatóak.

Júniusban újra felszállnak az easyJet gépei - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!