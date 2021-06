Koronavírus: egy jó és egy rossz hír a Horvátországba készülőknek

Szerdától már egy koronavírus elleni oltással is be lehet utazni Horvátországba - jelentette be Davor Bozinovic horvát belügyminiszter. A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság (ZMRFK) ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy idén nyáron is torlódásokra kell számítaniuk a Horvátországba utazóknak.

