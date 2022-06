Koronavírus: ezekkel számoljunk, ha külföldön nyaralnánk

Sok magyar tervez idén Horvátországban, Görögországban, Olaszországban vagy Ausztriában nyaralni. A jó hír, hogy ezekben az országokban már megszűntek a beutazási korlátozások, és már nem feltétel az oltási igazolvány sem. A két évig tomboló koronavírus-járvány lecsengése után tehát úgy tűnik, idén már semmi akadálya nincs a külföldi üdülésnek. Ugyanakkor érdemes odafigyelni, mert országonként igencsak eltérők maradtak a szabályok – figyelmeztetett cikkében az InfoStart.

Jobb, ha kerül a bőröndbe néhány maszk is. Fotó: Getty Images

Bécsbe el se induljunk FFP2-es maszk nélkül

„Ha az egész világot tekintjük, akkor nagyon sok helyen vannak még szigorú korlátozások, ha az Európai Unió kedvelt üdülőparadicsomait, akkor is jó pár helyen érvényben vannak még kemény beutazási szabályok és egészségügyi előírások" – idézte a cikk Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértőt. Mint mondta, ha Bécsbe utazunk, mindenképpen vigyünk magunkkal FFP-2 maszkot is, bizonyos területeken ugyanis szigorúbb szabályok érvényesek. Például a tömegközlekedési eszközökön és a kórházban is kötelező maszkot viselni, tehát nélküle el se induljunk.

Semmit se bízzunk a véletlenre

Horvátország sem oltási igazolványt, sem előzetesen elkészített tesztet nem vár el a turistáktól. A jelenlegi szabályozás szerint pedig maszkot sem kell már viselni, a szakértő szerint azonban mindig legyen nálunk négány a védőeszközből. A tavalyi tapasztalatokból kiindulva ugyanis a különböző lazítások után bármikor következhetnek szigorítások.

Görögországba – a szeptemberig érvényes rendelkezések alapján – szintén beutazhatunk oltási igazolás nélkül, az egészségügyi intézmények egy részében viszont még előírás a maszk viselése. A maszkot akkor se hagyjuk otthon, ha Olaszországba készülünk. Az ország még csak nemrég törölte el a beutazás előtti regisztrációs kötelezettséget, egy hónapja pedig még a szabadtéri vendéglátóhelyeken is kértek oltási igazolást. „Ott még viszonylag friss az, hogy szabadabban tudunk mozogni, de a tömegközlekedési eszközökön és az egészségügyi létesítményekben még maszkviselési kötelezettség van” – hangsúlyozta Kiss Róbert Richárd.

A franciák szigorúbbak

Franciaországban még mindig előírás, hogy a turistáknak rendelkezniük kell az Európai Unió által elfogadott oltással, vagy igazolniuk kell, hogy már átestek a koronavírus-fertőzésen. A magyar oltásigazolást és az orosz vakcinát egyébként nem fogadják el. Bulgáriában pedig a turista lakóhelyétől függ, hogy milyen feltételekkel utazhat be. A magyar állampolgároktól nem kérnek oltási igazolást, illetve az előzetes regisztráció sem elvárt.

Nem árt tudni továbbá, hogy bár az Európai Unió repülőterein és a repülőjáratokon általánosan már nem kötelező a maszkviselés, a légitársaságok kitűzhetnek ennél szigorúbb feltételeket is. Indulás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni.