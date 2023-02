Kitiltják egy étteremből a kisgyerekeket

Amint azt a LADbible beszámolójára hivatkozva az rtl.hu is megírta: drasztikus lépésre szánta rá magát egy étterem New Jersey-ben. A Nettie's House of Spaghettiből március 8-tól ugyanis ki lesznek tiltva a tíz év alatti gyerekek.

A spagettit nehéz szépen enni. Képünk illusztráció. Forrás: Getty Images

Az olasz étterem vezetősége azért hozta ezt a sokak számára nem szimpatikus döntést, mert mint ahogy azt közösségi médiás felületeiken írják: bár szeretik a gyerekeket, "de az utóbbi időben nagy kihívást jelentett számukra az elhelyezésük".

Döntésükben az is szerepet játszott, hogy a kisgyerekek zajosak, szeretnek felugrálni a helyükről, evés közben rohangálni, és maszatolnak is rendesen. A spagetti ráadásul tipikusan nem az az étel, amelyet egy kisgyerek szépen el tud fogyasztani, anélkül, hogy mindent összekenne vele. Az étterem szerint az is szempont volt, hogy a szűkös helyigény nem kedvezett az etetőszékek elhelyezésének. Akadtak olyan felhasználók, akik helyesélték ezt a lépést, mondván, sok szülő nem vesz tudomást az étteremben elszabaduló gyerekéről, ami a többi vendéget igencsak zavarhatja.

