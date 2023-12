A vízbe estek a gondolából a felelőtlen turisták

Egy csapat kínai turista Velencében folyamatosan szelfizni akart gondolázás közben - írja a The Guardian.

A gondolás hiába mondta nekik egy trükkösebb manővernél, hogy üljenek le, ők továbbra is állva maradhattak, hogy fotókat készítsenek a város nevezetességeivel a háttérben.

Ennek végül az lett az eredménye, hogy a gondola felborult, a csapat és a gondolás pedig beleesett a hideg vízbe.

Erről videó is készült, amelyet Venezia Non è Disneyland (Velence nem Disneyland) nevű Instagram-oldalon osztottak meg. Erre az oldalra szokták a helyeik feltölteni a turisták kalandjait. Azt is megírták a posztban, hogy mindenkit épségben sikerült kimenteni a csatornából, és a közeli La Fenice színházban ellátták őket.