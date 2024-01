Téged is érinthet a "kelta átok" – mutatjuk a tüneteit

Főleg angolszász nyelvterületen használják gyakran a "kelta átok" (Celtic Curse) kifejezést az orvosok bizonyos tünetek láttán. Persze ők sem természetfeletti okokat látnak a panaszok hátterében: a kifejezés egy olyan betegséget takar, amely gyakoribb az ír és skót lakosság körében. Ez a terület pedig egykor az utolsó érintetlen kelta törzsek központja is volt. Tudományosabb nevén hemokromatózisnak hívják, és jóval több embert érint, mint ahánynak tudomása lenne róla - írja az Iflscience.

A hemokromatózis a vasanyagcsere zavara. A betegségben a vékonybél hámsejtjeinek vasfelvevő képessége a normális kettő-négyszerese, és ez független a szervezet tényleges vasszükségletétől, tehát a vasfelszívódás szabályozatlanul történik. Egészséges esetben naponta 1-2 milligramm vas szívódik fel, hemokromatózisban ennek két-háromszorosa. Emiatt pedig a test vastartalma a normális érték - ez férfiakban 3,5 gramm, nőkben 2,2 gramm körüli - ötszörösét vagy akár többszörösét is meghaladhatja.

Nem létezik a kelta átok, a betegség hátterében többnyire genetikai okok húzódnak. Fotó: Getty Images

Az egykori kelta területek mentén a betegség előfordulása magasabb. Izland, Írország, Nagy-Britannia, Németország, Skandinávia lakosságának körében elérheti a 10 százalékot is. Magyarországon a becslések szerint a lakosság nagyjából 5 százaléka érintett.

Átokról tehát szó sincs, elsődleges típusának hátterében genetikai okok, az úgynevezett HFE gén mutációi állhatnak. Mivel ezek a génmutációk nagyobb arányban fordulhatnak elő a kelta felmenőkkel bíró emberek szervezetében, így a betegség nevét is összekötötték az ókorban sokáig domináns, majd a római hódítások miatt visszaszoruló népcsoporttal. Létezik másodlagos hemokromatózis is, amelyet a magyar orvosi nyelv hemosziderózis néven ismer. Ennek is számos veleszületett vérképzőszervi vagy szerzett oka lehet.

Hogyan ismerhetjük fel a betegséget?

Mivel a tünetek többnyire enyhék vagy összetéveszthetők más állapotokkal, ezért valószínűleg a legtöbben nem is tudnak az érintettségükről. Néhány évvel ezelőttig még az orvostudomány sem tekintette komoly problémának ezt a betegséget. Egy 2019 elején publikált tanulmány azonban megkongatta a vészharangot azzal, hogy az örökletes hemokromatózis megnégyszerezi a májbetegség, illetve megkétszerezi az ízületi gyulladás kockázatát a betegek életkorának előrehaladtával.

Ha túl sok vas van a vérben, az számos tünethez vezethet. A többi között az alábbi panaszok utalhatnak rá:

fáradtság vagy gyengeség – ez egyben a vashiányos vérszegénység tünete is;

fogyás;



ízületi fájdalom;



bronzszerű vagy szürkés elszíneződés a bőrön;



hasi fájdalom;



férfiaknál merevedési zavarok.

Az 59 éves aberdeenshire-i lakos, Miranda McHardy 2023 tavaszán bekövetkezett hirtelen halálát is a betegség kései felismerésével kötötték össze. Ezt követően egy betegközösség is létrejött az Egyesült Királyságban, amely rendszeresen felhívja a figyelmet a betegség tüneteire, illetve egy állami szűrőprogram bevezetését sürgeti.