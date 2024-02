Rózsaszín kiselefántot vettek videóra

Ritkaságnak számító albínó elefánt látta meg a napvilágot a dél-afrikai Kruger Nemzeti Parkban – számolt be a különleges teremtményről a LiveScience. A mókás kiselefántról –aki most nagyjából egyéves lehet – videófelvétel is készült, amint egy társával játszik a vízben.

Rózsaszínes bőre egy ritka genetikai állapot, az albinizmus következménye. A rendellenesség miatt a szem, a szőr és a bőr melanin-termelése leáll. Theo Potgieter, a videót készítő szafarivezető szerint az állapot vadon élő emlősöknél tízezer születésből mindössze egyszer fordul elő.

Az albinizmus azonban nem csupán az egyed külsejét határozza meg: rossz látást is okoz, ami akadályozhatja az állatot később abban is, hogy számára megfelelő táplálékot találjon. A már messziről jól látható világos szín ráadásul az álcázást is rontja, és az sem ritka, hogy az albínó egyedeket kiközösítik fajtársaik. Mindezek miatt az albinizmus gyakran jelentősen csökkenti az állatok túlélési és szaporodási esélyeit.