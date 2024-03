A poligráfos vizsgálat során a szervezet élettani változásait figyelik annak megállapítására, hogy egy vizsgált személy igazat mond-e vagy hazudik. A teszt testi reakciók – például pulzusszám, bőrellenállás vérnyomás és légzés – változásait méri, amelyek megtévesztésre utalhatnak.

Már a kínai filozófus, Konfuciusz is arról írt, hogy az arckifejezéseket használhatók annak megállapítására, hogy valaki hazudik-e. Úgy vélte, hogy az ember szeme felfedi az igazságot, mivel nem tudja leplezni érzelmeit. Pedig ez még csak a pszichológiai megközelítés volt.

Kényelmetlen helyzet, igazságkeresés a hazugságon át. Fotó: Getty Images

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) Nemzetközi Poligráf Konferenciát szervezett, melyen első alkalommal ültek össze számos ország hazugságvizsgálatot végző szakértői azért, hogy megvitassák e különleges szakterület aktuális kérdéseit, bevált tapasztalatait valamint a jó gyakorlatokat. .

Rendészeti területen az NVSZ az egyetlen hivatalosan akkreditált olyan szervezet, amelyik Magyarországon poligráfos vizsgálatot, vagyis műszeres vallomásellenőrzést végez a rendőrség vagy az ügyészség felkérésére. A világon először egy amerikai nyomozó alkalmazott poligráfot (1921-ben), ezután terjedt el a módszer használata. Magyarországon 2015-ben alakult meg az NVSZ Kriminálpszichológiai Laboratóriuma, ahol jelenleg hét poligráfos szaktanácsadó működik, országos hatáskörrel. "Évente közel nyolcszáz vizsgálatot végeznek kollégáink, elsősorban élet és testi épség, valamint nemi erkölcs, illetve vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatban. Mindenesetre fontos tudni, hogy ez csupán egy eszköz, amit a nyomozóhatóság fel tud használni; az eredménye orientálni tudja a nyomozókat. Így adott esetben az illető kizárható az eljárásból, vagyis hétköznapi értelemben bizonyítani tudjuk az ártatlanságát, ami sok esetben másképp nem lehetséges” - mondta el Pap Judit, a Szolgálat szóvivője.

"Évente közel 800 vizsgálatot végeznek kollégáink" Fotó: Getty Images

A szaktanácsadó poligráf segítségével rögzíti a légzésben bekövetkezett változásokat, a bőr elektromos ellenállásának, illetve vezetőképességének, valamint a vérnyomásnak a változásait. Pulzusunkat, az izomfeszülést, az izzadást vegetatív idegrendszerünk felügyeli, így az autonóm folyamat, vagyis akaratlagosan nem kontrollálható.



„Az Egyesült Államokban legtapasztaltabbak a vizsgálatokkal kapcsolatban, de az európai kollégák is egyre kifinomultabb módszereket alkalmaznak” – tette hozzá a szóvivő. Valószínűleg kevesen tudják, de a hatósági vizsgálatokon kívül már a privát szférában is széles körben alkalmazzák a poligráfot. A hétköznapi élet során is egyre több olyan helyzet, álláslehetőség van, ahol az igazmondás, és a feddhetetlen előélet elengedhetetlenül fontos, de ezen vizsgálatok szakmaisága, minősége nem ismert.

Egy poligráfos vizsgálat kezdetén megtörténik az alapadatok felvétele, beleegyező nyilatkozatot töltenek ki, valamint részletes tájékoztatást ad a szakember az elkövetkezendő vizsgálat menetéről. Ezután a vizsgálati személy általános fizikai és mentális állapotát mérik fel, és a poligráfos készülékhez csatlakozó érzékelőket felerősítik a megfelelő helyekre. A szakember a kezdeti tesztkérdések után elkezdi az üggyel kapcsolatos kérdések feltételét. Egyes készülékek a mellkasi és hasi légzésen valamint a bőr elektromos ellenállásán és a vérnyomáson túl a perifériás erek térfogatváltozását is képesek mérni (izgalom, stressz hatására az erek szűkülnek, tágulnak.), de alkalmazhatnak mozgásérzékelő szenzorokat is, illetve hanganalízist és kamerát, a viselkedési jegyek változásának megfigyelésére.

A vizsgálatot egy ingerszegény szobában, berendezési tárgyak, díszítésmentes, semleges színű falak közt végzik, a külvilág zajainak teljes kizárásával.



Fotó: Getty Images

A poligráf gépek ma már jellemzően száz százalékos pontossággal rögzítik a változásokat, melyeket a szaktanácsadó értékel. A modern technikát kijátszani gyakorlatilag esélytelen, bár sokan próbálkoznak.

A poligráfos vizsgálat szorosan kapcsolódik az egyéb bizonyítási eszközökhöz is. A tanúk és a terhelt vallomása, okiratok, tárgyi bizonyítási eszközök, szakvélemények egészítik ki az eredményét.



„Kérdésként szokott felmerülni, hogy milyen végzettségűek azok, akik a poligráfos vizsgálatokat végzik. Vagyis pszichológus, orvos, netán műszaki végzettségű a kolléga? A válasz azonban az, hogy egyik sem, ugyanis egy erre speciális képzéssel rendelkező nyomozó teszi fel a kérdéseket és értékeli a gép által kiadott eredményeket" – magyarázza Pap Judit. Jelenleg komoly fejlesztések zajlanak azzal kapcsolatban, hogy a mesterséges intelligencia segítségével finomítsák a vizsgálati módszert.